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“سعود الطبية” تُحذر.. لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا خلال العيد
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“سعود الطبية” تُحذر.. لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا خلال العيد

“سعود الطبية” تُحذر.. لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا خلال العيد

“سعود الطبية” تُحذر.. لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا خلال العيد
١١:٥٢:٠٤ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سلمان الطبية، من الإكثار من تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

إرشادات لصحتك خلال أيام عيد الأضحى

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لصحتك خلال أيام عيد الأضحى، لا تتجاوز وجبة واحدة من اللحم يوميًا، مشددة على ضرورة اتباع هذه الإرشادات:

1 – تأكد من استواء الطعام بشكل جيد وعدم وصوله لدرجة الاحتراق.

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2 – استبدال الملح بالدارسين “القرفة”، والفلفل الأسود والليمون.

3 – أضف السلطة إلى وجبتك لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية والمفيدة وتشعرك بالشبع.

كيف تهيئ طفلك نفسيًا عند ذبح الأضاحي؟

وحذرت مدينة الملك سعود الطبية، من إمكانية تأثر الطفل عند ذبح الأضاحي وبسببها قد تنعكس على سلوكه.

وبينت أن هناك بعض الأعراض المتحملة التي تصيب الطفل عند مشاهدته لعملية ذبح الأضحية، وهي:

1 – انهيار عصبي وتوتر.

2 – سرعة في ضربات القلب.

3 – رفض تناول الطعام وخاصة اللحوم.

4 – إمكانية إصابة الطفل بموجة من الانعزال عن الجميع.

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5 – كوابيس ليلية مستمرة وترسيخ مشهد الذبح في ذهنه.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من التوجيهات والنصائح التي يمكن من خلالها تهيئة الطفل نفسيًا، منها:

1 – اختصار مشاهدة ذبح الأضحية على الطفل الذي تجاوز 9 أعوام.

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2 – تعويد الطفل على المواقف الجريئة والتمهيد في المشاهدة بعبارات تهدئه نفسيًا.

3 – محاولة شرح الهدف من ذبح الأضحية الذي يراه هو مشهدًا مريعًا للحيوان الذي أحبه.

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العيد تناول اللحوم ذبح الأضاحي عيد الأضحى مدينة الملك سلمان الطبية نصائح طبية

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