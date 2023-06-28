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إنجاز جديد.. تطوير فيروس يلتهم أخطر أنواع الميكروبات
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إنجاز جديد.. تطوير فيروس يلتهم أخطر أنواع الميكروبات

إنجاز جديد.. تطوير فيروس يلتهم أخطر أنواع الميكروبات

إنجاز جديد.. تطوير فيروس يلتهم أخطر أنواع الميكروبات
٠١:٣٠:١٧ ص، الخميس، ١١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح أطباء من مستشفى جنيف الجامعي وجامعة بيل الأمريكية، في تطوير نوع من الفيروسات تتغذى على أخطر الميكروبات وتقضي عليها.

ويمكن لهذا النوع من الفيروسات استهداف سلالات محددة من البكتيريا دون إصابة الخلايا البشرية.

إنجاز علمي

هذا الإنجاز العلمي السويسري الأمريكي يجلب الأمل في حل مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية -وهي المشكلة التي تتسبب في وفاة 1.7 مليون شخص سنوياً- وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ومن المرجح أن تزداد الأعداد في السنوات القادمة بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية.

دراسة حالة مريض

ويعود هذا الإنجاز الجديد للأطباء من خلال دراسة حالة لمريض يبلغ من العمر 41 سنة كان يعاني من عدوى خطيرة.

واستنفد المريض شهورا في العلاج في مستشفى جنيف الجامعي، فزوده الأطباء بعلاج تجريبي أنقذ حياته.

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احذر تربية الكلاب والقطط: مصدر لفيروسات خطيرة

الحيوانات الأليفة 

في وقت سابق، حذر الخبراء من خطر اقتناء الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط، لأنها تصاب بسهولة وتنشر أمراضًا خطيرة مثل الأنفلونزا.

واكتشف علماء الفيروسات، أن كلبين في جنوبي الصين كانا يحملان سلالات متحولة من فيروس الإنفلونزا (سي)، الذي يصيب البشر بشكل شائع – وخاصة الأطفال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة فيروسات مستشفى

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