نجاح خطة “شؤون الحرمين” لتسهيل أداء الحجاج لطواف الإفاضة

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأضاف أن خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة نجحت أيام عيد الأضحى المبارك..

مع تهيئة كافة الخدمات والإمكانات لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

تقديم الخدمات للحجاج

وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبالتزامهم بأعلى مستويات المهنية.

وأضاف أن هذا النجاح في إدارة الحشود يؤكد على تميز المملكة بإدارة شؤون الحج بكفاءة وإتقان.

وبما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.

خدمة الحجاج والمعتمرين

وأشار إلى أن القيادة السعودية -رعاها الله- تولي الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله..

وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين؛ نصب عينه.

وأضاف أن المملكة قامت بتوسعات وتطوير في الحرمين الشريفين، وإطلاق مشاريع ضخمة لتطوير المشاعر المقدسة، وإنشاء مشاريع نقل حديثة لتسهيل حركة الحجاج.

التقنيات المتطورة

وتابع: كما تم استخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية لتنظيم شؤون الحج، وإقامة مشاريع صحية وخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن.

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