الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
نجاح خطة “شؤون الحرمين” لتسهيل أداء الحجاج لطواف الإفاضة
بيان #عاجل من شرطة مكة بشأن حادثة تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة
8 آلاف نوع من العنب.. هذه أكثرها فائدة للجسم
شاهد.. صاعقة تضرب طائرة ركاب أمريكية
توجيه مهم من “الكهرباء” للحجاج: “لا تفعلوا هذا الشيء”
تقديرًا للعلماء.. شاهد ولي العهد يُقبّل رأس المفتي

الرئيسية

 /

محليات

 /

نجاح خطة “شؤون الحرمين” لتسهيل أداء الحجاج لطواف الإفاضة

نجاح خطة “شؤون الحرمين” لتسهيل أداء الحجاج لطواف الإفاضة

نجاح خطة “شؤون الحرمين” لتسهيل أداء الحجاج لطواف الإفاضة
١١:٣٧:٥٢ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأضاف أن خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة نجحت أيام عيد الأضحى المبارك..

مع تهيئة كافة الخدمات والإمكانات لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

تقديم الخدمات للحجاج 

وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبالتزامهم بأعلى مستويات المهنية.

وأضاف أن هذا النجاح في إدارة الحشود يؤكد على تميز المملكة بإدارة شؤون الحج بكفاءة وإتقان.

وبما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.

خدمة الحجاج والمعتمرين

وأشار إلى أن القيادة السعودية -رعاها الله- تولي الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله..

وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين؛ نصب عينه.

وأضاف أن المملكة قامت بتوسعات وتطوير في الحرمين الشريفين، وإطلاق مشاريع ضخمة لتطوير المشاعر المقدسة، وإنشاء مشاريع نقل حديثة لتسهيل حركة الحجاج.

التقنيات المتطورة 

وتابع: كما تم استخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية لتنظيم شؤون الحج، وإقامة مشاريع صحية وخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن.

اقرأ أيضًا:

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “البطاقة التعريفية الصحية” في الحج

الكلمات الدلالية:
الإفاضة المملكة شؤون الحرمين عيد عيد الأضحى

مواد ذات صلة

المزيد
«العدل» تطلق 10 خدمات قضائية جديدة عبر بوابة ناجز.. تعرف عليها

«العدل» تطلق 10 خدمات قضائية جديدة عبر بوابة ناجز.. تعرف عليها

٠٣:١٨ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
الدفاع المدني ينقذ أكثر من 50 شخصاً احتجزتهم الأمطار أمس وتلقى 10 آلاف بلاغ

الدفاع المدني ينقذ أكثر من 50 شخصاً احتجزتهم الأمطار أمس وتلقى 10 آلاف بلاغ

٠٣:٠٩ م، الأربعاء، ٠٨ مايو ٢٠١٣
توقعات «الوايلي»: رطوبة عالية شرق المملكة.. السبت

توقعات «الوايلي»: رطوبة عالية شرق المملكة.. السبت

١١:٠٦ م، الخميس، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٥
خطة ميدانية لفترة الاختبارات.. «هيئة الرياض» تدعو أولياء الأمور لحماية الطلاب من صحبة السوء

خطة ميدانية لفترة الاختبارات.. «هيئة الرياض» تدعو أولياء الأمور لحماية الطلاب من صحبة السوء

٠٣:٤٥ م، الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *