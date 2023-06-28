الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مدير الأمن العام: استخدام خوارزميات مخصصة لإدارة الحشود خلال موسم الحج
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مدير الأمن العام: استخدام خوارزميات مخصصة لإدارة الحشود خلال موسم الحج

مدير الأمن العام: استخدام خوارزميات مخصصة لإدارة الحشود خلال موسم الحج

مدير الأمن العام: استخدام خوارزميات مخصصة لإدارة الحشود خلال موسم الحج
١٠:٥٤:٠٨ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية في الحج، محمد البسامي، أنه تم استخدام خوارزميات مخصصة لإدارة الحشود خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “ولقد تم توفير كافة الإمكانيات والطاقات اليشرية والآلية لكافة الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج.

وتسخير وسائل التقنية الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية بما يضمن اختصار الوقت والجهد وتقديم الخدمات بجودة عالية خدمة للوطن والقادمين إليه”.

رفع جودة أداء الخطط الأمنية والتنظيمية

وتابع مدير الأمن العام مخاطبًا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز: “سيدي إن ما تحقق من نجاح خطط الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج لأرض المملكة وحتى اللحظة، كان امتثالاً لتوجيهاتكم حفظكم الله، وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف من صاحب السمو الملكي، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا.

كما أن متابعة صاحب السمو الملكي، أمير منطقة مكرمة، رئيس لجنة الحج المركزي، وصاحب السمو الملكي، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت في رفع جودة أداء الخطط الأمنية والتنظيمية، التي تهدف لمنع أي محاولة للإخلال بأمن الحج، وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن”.

وبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون و845 ألفًا و45 شخصًا من أكثر من 150 دولة، وفقًا لوزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة.

وتهدف المملكة إلى زيادة طاقة العمرة والحج لتبلغ 30 مليون شخص سنويًا، بحلول عام 2030.

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