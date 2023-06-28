بتصريح أمني.. متطرف يحرق المصحف بالسويد أثناء الاحتفال بعيد الأضحى

تواصل – وكالات:

أقدم متطرف عراقي، يدعى سلوان موميكا على إحراق نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم الرئيس، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى.

وهتف بعض الحضور باللغة العربية “الله أكبر” احتجاجًا على ما يحدث، واعتقلت الشرطة رجلاً بعد محاولته رمي حجر.

في حين هتف أحد مؤيدي ما يحدث “دعوه يحترق” بينما اشتعلت النيران في نسخة المصحف.

اتهام بالتحريض ضد جماعة عرقية

ووجهت الشرطة اتهامًا للرجل الذي أحرق المصحف بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، وبانتهاك حظر على الحرائق دخل حيز التنفيذ في ستوكهولم منذ منتصف يونيو الجاري.

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وجاءت المظاهرة التي أضرم فيها النار في المصحف، بموافقة من الشرطة السويدية.

وذكرت الشرطة في قرارها المكتوب بأن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف “لا تبرر بموجب القوانين الحالية قرار رفض الطلب”.

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارًا للشرطة بعدم منح تصاريح لمظاهرتين في ستوكهولم كان سيحرق المصحف خلالهما.

وأشارت الشرطة حينها إلى “مخاوف أمنية”، بعد أن أدى إحراق المصحف خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج مظاهرات استمرت لأسابيع..

وقد رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

رفض أمني وتأييد قضائي

ورفضت الشرطة بعد ذلك طلبين لتنظيم مظاهرات تتضمن إحراق المصحف، واحدة من قبل شخص والثانية من منظمة، خارج السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير.

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لكن محكمة الاستئناف ارتأت في منتصف يونيو بأن الشرطة أخطأت بحظر المظاهرتين، مشيرة إلى أن “مشاكل الأمن والنظام” التي تحدثت عنها الشرطة “غير مرتبطة بشكل واضح بالحدث المخطط له أو مكانه”.

وتقدم نفس الشخص الذي رُفض طلبه المرة الماضية بطلب تنظيم مظاهرة الأربعاء.

وكتب سلوان موميكا (37 عامًا) في الطلب الذي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه”.

وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء بأنها طلبت تعزيزات من مختلف أنحاء البلاد للمحافظة على النظام.

وانتقد سياسيون سويديون إحراق المصحف لكنهم دافعوا بشدة في الوقت ذاته عن حرية التعبير.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية إحراق المصحف، وقالت في بيان إن “إحراق النصوص الدينية أمر مؤذ ويظهر عدم الاحترام”.

وأغضب ذلك تركيا بما يهدد مساعي السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل للصحفيين، إن واشنطن ما زالت تحث تركيا والمجر على الموافقة على انضمام السويد للحلف.