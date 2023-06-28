تواصل – واس:

أدى حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين البالغ عددهم 4951 حاجًا، شعائر يوم النحر استعدادًا لأول أيام التشريق، في يسر وأمان.

وتم ذلك وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك بقلوب تملؤها مشاعر وروحانية عيد الأضحى المبارك وسط خدمات متكاملة.

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وعبر ضيوف البرنامج عن فرحتهم بتحللهم من إحرامهم بعد الوقوف بصعيد عرفات والمبيت بمزدلفة وأداء شعائر يوم النحر.

الحجاج يصلون منى لقضاء أيام التشريق

وكان حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين والبالغ عددهم 4951 حاجًا من 92 دولة حول العالم، قد وصلوا إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق.

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واتسمت حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى بالانسيابية، وفق مشاركة من كافة القطاعات المعنية لضمان انتظام مرحلة التصعيد.

وسجلت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى نجاحًا كبيرًا، واتسمت بالسهولة والانسيابية، وذلك وفق الخطة المعتمدة، مشيدًا بتضافر الجهود من جميع اللجان العاملة في البرنامج وبتعاون الجهات الأمنية.

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وتبذل اللجان العاملة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، قصارى جهدهم لتوفير أفضل الخدمات الضرورية المهمة لهم على مدار الساعة في سبيل راحة الضيوف.

نجاح خطة “أمانة التوعية الإسلامية” بالحج

فيما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بأمانة التوعية الإسلامية نجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التي تنفذها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة خلال موسم حج العام الحالي.