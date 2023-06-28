تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح.

مشاعر عظيمة تنتاب الحجيج أثناء أداء مناسك الحج، كل منهم يصف شعوره بتلك اللحظة، الكثير منهم يتحدث بلهفة وآخرون لا يتحكمون في أنفسهم ويغلبهم البكاء.

اعتنق القس إبراهيم ريتشموند، الإسلام، بعد 15 عامًا قضاها في الكنيسة في جنوب إفريقيا، وأصبح اسمه “إبراهيم”.

تمكن الدفاع المدني بالباحة من إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة.

أصدرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا للمستفيدين حول المتاجر الإلكترونية في خلال أيام العيد.

اجتاحت مظاهرات عارمة شوارع العاصمة وباريس ومدن فرنسي أخرى، احتجاجًا على مقتل مراهق على يد الشرطة أثناء تفتيش مروري صباح أمس الثلاثاء.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية هي الثالثة خلال الشهر الجاري.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

يودي حجاج بيت الله الحرام، طواف الإفاضة في يوم النحر، الركن الثالث من أركان الحج الأربعة.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. بيان للديوان الملكي وحارس “قطعة من الجنة” والحجاج يؤدون طواف الإفاضة

أخبار الحج.. خطبة عرفة ومليون و845 ألف حاج وولي العهد في منى