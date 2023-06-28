أهم 10.. اكتمال نقل الحجاج وسقوط مركبة بالباحة وتنبيه مهم عن المتاجر الإلكترونية
تواصل – فريق التجرير:
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وكبار المدعوين
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ
متحدث الداخلية: اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح.
“كأنه يوم المحشر”.. حجاج يصفون مشاعرهم بعد قضاء ركن الحج الأعظم (فيديو)
مشاعر عظيمة تنتاب الحجيج أثناء أداء مناسك الحج، كل منهم يصف شعوره بتلك اللحظة، الكثير منهم يتحدث بلهفة وآخرون لا يتحكمون في أنفسهم ويغلبهم البكاء.
“أتباعه 100 ألف”.. قس إفريقي يبكي على جبل النور بعد اعتناقه الإسلام (صورة)
اعتنق القس إبراهيم ريتشموند، الإسلام، بعد 15 عامًا قضاها في الكنيسة في جنوب إفريقيا، وأصبح اسمه “إبراهيم”.
سقوط مركبة من منحدر وعر بالباحة والدفاع المدني يكشف عن مصير الركاب
تمكن الدفاع المدني بالباحة من إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة.
تنبيه من وزارة التجارة للمستفيدين حول المتاجر الإلكترونية
أصدرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا للمستفيدين حول المتاجر الإلكترونية في خلال أيام العيد.
مقتل مراهق يشعل فرنسا.. إصابة 24 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا وبيان رئاسي عاجل
اجتاحت مظاهرات عارمة شوارع العاصمة وباريس ومدن فرنسي أخرى، احتجاجًا على مقتل مراهق على يد الشرطة أثناء تفتيش مروري صباح أمس الثلاثاء.
الثالثة خلال شهر.. الأردن يُعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية هي الثالثة خلال الشهر الجاري.
الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في يوم النحر (فيديو)
يودي حجاج بيت الله الحرام، طواف الإفاضة في يوم النحر، الركن الثالث من أركان الحج الأربعة.
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