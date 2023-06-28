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لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت العواصف بطريق الساحل بمنطقة مكة؟

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت العواصف بطريق الساحل بمنطقة مكة؟

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت العواصف بطريق الساحل بمنطقة مكة؟
٠٩:٥٧:٥٣ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض طريق الساحل بالغالة في محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة لعواصف ترابية قوية، أدت لتدني في الرؤية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعرض طريق الساحل بالغالة شمال الليث لعواصف ترابية نتيجة الرياح الهابطة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا حارًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عوالق الترابية تؤثر على الرؤية الأفقية

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

 

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