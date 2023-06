الصحة: 4 نصائح مهمة للحجاج في مشعر منى

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوجه من خلاله طبيب عدة نصائح للحجاج في مشعر منى.

وتضمن الفيديو 4 نصائح مهمة للحجاج هي كما يلي:

1- تجنب الوقوف في أماكن الانتظار لأن ذلك يسبب لك إجهادًا كبيرًا.

2- لا تخرج وقت شدة حرارة الشمس بين العاشرة صباحًا والرابعة مساء، اختر أوقاتًا مناسبة.

3- احرص على تناول الماء باستمرار فهو يقيك من الأمراض بإذن الله.

4- لا تنس المظلة، لأن أشعة الشمس قد تهدد صحتك.

اقرأ أيضًا:

الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

في وقت سابق، وجهت وزارة الصحة 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة.

وقالت الوزارة إنه يجب على الحجاج الالتزام بالخطوات التالية:

1- الإكثار من شرب السوائل.

2- تجنب إرهاق الجسد.

3- التوقف عن المشي عند الشعور بالإرهاق.

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل عدد (147) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى اللحظة.

وقالت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”: “على جميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة”.

لكل حاج في منى، تعليمات صحية من الطبيب لتكون بصحة.

For every pilgrim in Mina, health instructions from the doctor for your health. pic.twitter.com/NZspWuGQIR

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 28, 2023