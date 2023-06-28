كل ما تريد معرفته عن اللحوم.. أهم الفوائد وكيف تتفادى الأضرار؟

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تحتوي اللحوم الحمراء على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين والحديد.

لكن الإكثار من تناولها قد يزيد من خطر التعرض لبعض الأمراض، مما يدعو إلى أكلها باعتدال لجني الفوائد وتفادي الأضرار المحتملة.

ويقول الباحثون إن اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر غذائية مهمة، من بينها البروتين وفيتامين ب 12 والحديد.

لكن هناك أدلة تشير إلى أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب ومخاوف صحية أخرى، وفقًا لموقع “ميديكال نيوز تودادي”.

كيف تؤثر اللحوم الحمراء على الصحة؟

عادة ما يصنف المتخصصون اللحوم الحمراء على أنها لحوم عضلية من لحم البقر أو الضأن أو الماعز أو غيرها من الثدييات البرية.

من ناحية أخرى، تعد اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا لبعض العناصر الغذائية، وخاصة فيتامين ب 12 والحديد.

يحتاج جسم الإنسان إلى هذه العناصر الغذائية لإنتاج خلايا دم حمراء جديدة.

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واللحوم الحمراء أيضًا غنية بالبروتين الضروري لبناء العضلات والعظام والأنسجة الأخرى والإنزيمات.

ومع ذلك، فقد ربطت بعض الأبحاث الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء بعدد من المشاكل الصحية.

وذلك مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومشاكل الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي والوفيات.

وتشير بعض الدراسات إلى أن نوع اللحوم الحمراء التي يأكلها الشخص هي التي تحدث أكبر قدر من الاختلاف.

قد تكون اللحوم الحمراء الأقل دهونًا، أكثر صحة من الأنواع الأخرى، لأنها غير معالجة ولا تحتوي على ملح أو دهون زائدة أو مواد حافظة.

في المقابل تحمل اللحوم المصنعة أعلى مخاطر المشاكل الصحية.

هل اللحوم الحمراء مغذية؟

تحتوي اللحوم الحمراء على عناصر غذائية مفيدة للصحة بما فيها الحديد وفيتامين ب 12 والزنك.

تعتبر الأطعمة التي أساسها الحيوانات، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، المصادر الغذائية الرئيسة لفيتامين ب 12.

لهذا السبب، قد يحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا إلى تناول مكمل ب-12 للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص هذا الفيتامين.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي 100 جرام من اللحم المفروم غير المطبوخ على :

247 كالوري

19.07 جرامًا من الدهون

17.44 جرام من البروتين

1.97 ملليجرام من الحديد

274 مجم بوتاسيوم

4.23 مجم زنك

2.15 ميكروجرام من فيتامين ب 12

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على القيمة الغذائية لقطعة معينة من اللحم.

على سبيل المثال، تختلف اللحوم من منطقة لأخرى في الحيوان في عدد السعرات الحرارية والدهون.

كما أن الطريقة التي يربي بها الحيوان، والنظام الغذائي، وحتى عمره وجنسه يمكن أن تؤثر على القيمة الغذائية للحوم.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، فإن بعض أنواع اللحوم الحمراء مصادر جيدة للحديد الهيم.

يوجد حديد الهيم فقط في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية. ويوجد في النباتات والأطعمة المدعمة بالحديد، مثل الحبوب وحليب النباتات.

وتشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن حديد الهيم أكثر توفرًا بيولوجيًا، مما يعني أن الجسم يمكنه استخدامه بسهولة أكبر.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يحصلون على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية، إلا أن المعاهد الوطنية للصحة تقول إن بعض الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بنقص الحديد، بما في ذلك:

الرضع.

الأطفال الصغار.

الأشخاص الذين يعانون من فترات غزيرة.

النساء الحوامل.

أمراض القلب والدهون المشبعة.

المكسرات والفاصوليا هي مصادر نباتية صحية للبروتين.

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اللحوم وخطر الإصابة بأمراض القلب

أشارت العديد من الدراسات المختلفة إلى أن تناول اللحوم الحمراء بانتظام يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. لسنوات.

وأرجع الخبراء الصلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وأمراض القلب إلى الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن اللحوم الحمراء عمومًا تحتوي على دهون مشبعة أكثر من مصادر البروتين الأخرى، مثل الدجاج أو السمك أو البقوليات.

ويحذرون من أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة وأي كمية من الدهون المتحولة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى الشخص ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذلك يوصون بالحد من كمية اللحوم الحمراء واختيار قطع اللحم الخالية من الدهون.

وشككت دراسات أخرى في فكرة أن الدهون المشبعة لها علاقة بأمراض القلب.

إذ يقول البعض إن الباحثين بالغوا في دور الدهون المشبعة في الإصابة بأمراض القلب.

كما كتب فريق من أطباء القلب مقالاً يفيد بأن تناول الدهون المشبعة لايسد الشرايين أو يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتقول مقالة أخرى أن العديد من التحليلات والمراجعات لا تدعم فكرة أن تناول الدهون المشبعة يرتبط بأمراض القلب.

في حين رأت بعض الدراسات أنه بصرف النظر عن الجدل حول الدهون المشبعة، لا تزال اللحوم الحمراء تنطوي على مخاطر أخرى محتملة لأمراض القلب.

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء بانتظام لديهم مستويات أعلى من مستقلب يسمى ثلاثي ميثيل أمين أكسيد النيتروجين (TMAO)، تنتجه البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية أثناء الهضم.

وهو مادة سامة ربطها الباحثون بزيادة مخاطر الوفاة بأمراض القلب.

وتظهر الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم الحمراء لديهم ثلاثة أضعاف مستويات (TMAO) مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم البيضاء أو البروتينات النباتية.

ومع ذلك، عادت المستويات إلى وضعها الطبيعي بعد حوالي 4 أسابيع من التوقف عن تناول اللحوم الحمراء.

السرطان والوفيات

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن تناول اللحوم الحمراء بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو الوفاة.

وتشير إحدى الأوراق البحثية لعام 2015 إلى أن اللحوم الحمراء “من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان للإنسان”، وأن اللحوم المصنعة “مسببة للسرطان للإنسان”، بما يتوافق مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

على وجه التحديد، تنص الورقة على أنه بناءً على العديد من الدراسات الكبيرة ، كان الأشخاص الذين تناولوا المزيد من اللحوم الحمراء أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وكانت المخاطر أعلى لكل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، على الرغم من أن اللحوم المصنعة بدت أنها تزيد من المخاطر.

ووجد البحث أيضًا وجود خطر أعلى للإصابة بسرطان البنكرياس والبروستاتا لدى الذين يتناولون اللحوم الحمراء. بينما كان الأشخاص الذين تناولوا المزيد من اللحوم المصنعة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

تختلف الإرشادات الخاصة بكمية اللحوم الحمراء الصحية من منظمة إلى أخرى.

يقول الصندوق العالمي لأبحاث السرطان والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، إنه إذا أكل الشخص اللحوم الحمراء، فيجب عليه الحد من تناوله إلى 3 حصص في الأسبوع.