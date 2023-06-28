3 ضربات موجعة.. تفاصيل سقوط تجار السموم في أول يوم بالعيد

تواصل – واس:

لا تزال حملات قوات الأمن وعناصر الشرطة، مستمرة لملاحقة تجار السموم في كل مكان يعبثون به في المملكة..

حيث وجهت لهم ضربات سريعة في عدة مناطق خلال أول أيام العيد.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

ففي محافظة المزاحمية بالرياض، قبضت قبضت شرطة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغًا ماليًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر

وفي جازان قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان لترويجه 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط ترويج 67,150 قرصًا من مادة الإمفيتامين

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه 67,150 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.