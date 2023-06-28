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“الخثلان” يُجيب على أكثر ما يسأل عنه الحجاج.. ومفاجأة عن طواف الإفاضة

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“الخثلان” يُجيب على أكثر ما يسأل عنه الحجاج.. ومفاجأة عن طواف الإفاضة

“الخثلان” يُجيب على أكثر ما يسأل عنه الحجاج.. ومفاجأة عن طواف الإفاضة

“الخثلان” يُجيب على أكثر ما يسأل عنه الحجاج.. ومفاجأة عن طواف الإفاضة
٠٩:٥٨:٤١ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أكثر ما يسأل عنه حجاج بيت الله الحرام.

أكثر سؤال يسأله الحجاج

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أكثر سؤال يسأله الحجاج هو “هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع الوداع؟

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وبين أن الجواب، نعم يجوز، ويكون طوافًا واحدًا بنية الإفاضة أو بنية الإفاضة والوداع..

ويسعى بعده إن كان متمتعًا، وكذا إن كان قارنًا أو مفردًا ولم يسع بعد طواف  القدوم.

من كان معه امرأة وتخشى من نزول الحيض

أما من كان معه امرأة وتخشى من نزول الحيض فينبغي المبادرة للطواف اليوم حتى لو أتاها الحيض بعد ذلك يسقط عنها طواف الوداع.

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وحول ما إذا أخر الحاج الإفاضة مع الوداع، وتعجل في اليوم الثاني عشر ثم انتهى من الطواف قبل المغرب أو العشاء، وكانت رحلة القطار الساعة 2.20 قبل الفجر، فهل هل هذا التأخر في الخروج من مكة بسبب انتظار الرحلة يؤثر على الطواف، أجاب أنه لا يؤثر.

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