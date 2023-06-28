الصحة: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج

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أعلن متحدث وزارة الصحة، إصابة أكثر من 6500 حاج بالإجهاد الحراري وضربات الشمس منذ بدء موسم الحج وحتى الآن.

وقال الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن “أبرز التحديات في موسم الحج لهذا العام هو الطقس وارتفاع درجة الحرارة والمجهود.

مؤكدًا أن الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى الوصول لمرحلة الصدمة البدنية”.

وأضاف: “منذ بدء موسم الحج حتى الآن تجاوز عدد الذين تعرضوا للإجهاد الحراري وضربات الشمس أكثر من 6500 حاج”.

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طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وحذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن استخدام المظلة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد، واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

الأعراض الصامتة لضربة الشمس

وأحد الأعراض الصامتة لضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد وليس التعرق، وإذا ظهرت علامات الإجهاد الحراري على شخص ما، فإنه يحتاج إلى تبريده وإعطائه سوائل.

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ما أعراض ضربة الشمس الأخرى؟

عند الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد تواجه “الإجهاد الحراري”، والذي يحدث نتيجة استجابة الجسم الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط.

وقد يؤدي هذا إلى المعاناة من الصداع والدوار والارتباك والشعور بالغثيان والتقلصات.

وفيما يلي الأعراض الخمسة الشديدة على الإصابة بضربة شمس:

-الشعور بالارتباك.

-عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

-الإصابة بنوبة.

-ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

-التنفس السريع أو غير المنتظم.