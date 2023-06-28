مطاردة مثيرة.. خروف يفلت من أصحابه بطريقة ماكرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب “خروف” بطريقة غريبة في أحد المناطق.

ويراوغ الخروف الأشخاص الذين حاولوا الإمساك به ولم يستطيعوا اللحاق به رغم وجود العديد منهم.

وخرج أحد الأشخاص من سيارته في محاولة للحاق بالخروف لكنه سقط على الأرض.

شباب يطاردون خروف العيد بعد هروبه 😂❤️ pic.twitter.com/HvIHd3ElEP — CHARMING (@Charming24N) June 28, 2023

اقرأ أيضًا:

مزاد علني على خروف سواكن بسوق الطائف.. كم وصل سعره؟

مزاد علني

في سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمزاد علني لبيع الأضاحي بسوق الطائف المركزي.

خروف سواكن

ويظهر الفيديو تجمعًا حول مجموعة من الخراف، حيث تستعد الأسواق لعيد الأضحى، وسط تجمع مربيي المواشي والمواطنين .

وقام أحد الأشخاص ويٌدعى ”سلطان الجعيد” وهو يٌحرج على خروف ” سواكن” ، والذي انتهى المزاد عليه بوصول سعره إلى” 2200 ريال “.

ومؤخرًا، انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمجموعة من الخرفان المغربية، والتي لفتت الأنظار بسبب ضخامة حجمها، ما دعا البعض إلى مقارنتها بالخرفان النجدي.

“خرفان” ضخمة

وأظهر فيديو نشره بعض المتخصصين في مجال تجارة وتربية الأغنام، خرفان مغربية طويلة وكبيرة الحجم، بشكل جعل البعض يتسائل عن نوعها ولماذا لا تتم تربية هذه الفصيلة في المملكة، كونها تعطي لحمًا كثيرًا.

بينما علق مواطنون على الفيديو بمقارنتها بالخرفان النجدي، مشيرين إلى أنها تكاد تكون أكبر حجمًا منها، حيث إن الخراف يصل وزنها إلى 157 كيلوجرامًا.