من 43 لـ 45.. درجة الحرارة على الجمرات والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

سجلت درجات الحرارة على منطقة الجمرات 43 ْم والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45 ْم بنسبة رطوبة لا تتجاوز 16%، والأجواء مستقرة.

وأوضح الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، داعيًا حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خصوصًا الصحية.

وأكد المركز على ضرورة الحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد

وكشف المركز عن المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

اقرأ أيضًا:

أعلاها مكة والدمام.. المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد

وبين أن مشعر عرفات سجل أعلى 47 درجة مئوية، بينما سجلت الدمام والأحساء والقيصومة 45 درجة، و44 درجة في منى والمدينة المنورة.

طقس حار على مكة والمشاعر المقدسة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز، طقسًا حارًا على مكة المكرمة وجميع المشاعر المقدسة.

المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج

وأمس، أطلق المركز، المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

وبين أنه تم تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية لدقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة وذلك لتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.