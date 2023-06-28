متحدث الداخلية: اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح.

وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء: “نحمد الله على توفيقه في اكتمال عمليات نفل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح..

حيث اكتملت عودة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في أمن وأمان وطمأنينة”.

مليون و845 ألف حاج

وكان وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة أعلن في مؤتمر صحفي أمس، أن عدد الحجاج بلغ هذا العام مليون و845 ألفًا و45 شخصًا من أكثر من 150 دولة.

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وقال الربيعة، إن الحجاج أدوا مناسكهم بيسر وسهولة، راجيًا من الله تعالى أن ييسر لهم شعائرهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة..

وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020 قد شهد موسمًا استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.

وتهدف المملكة إلى زيادة طاقة العمرة والحج لتبلغ 30 مليون شخص سنويًا، بحلول عام 2030.

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