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#عاجل ..سقوط مركبة من منحدر وعر بالباحة والدفاع المدني يكشف عن مصير الركاب

#عاجل ..سقوط مركبة من منحدر وعر بالباحة والدفاع المدني يكشف عن مصير الركاب

#عاجل ..سقوط مركبة من منحدر وعر بالباحة والدفاع المدني يكشف عن مصير الركاب
٠٨:٣١:١٠ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بالباحة من إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر بعقبة الباحة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، بتعرضهم لإصابات متفرقة.

وأظهرت صور عملية الإنقاذ دون المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

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حريق في صهاريج أرضية لمخلّفات بترولية بالدمام

وباشرت فرق الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في صهاريج أرضية لمخلّفات بترولية بالدمام.

ولم يتسبب الحريق في إصابات، وفق ما أفاد الدفاع المدني عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وكان حريق اندلع أمس الأول في أحد المحال بالمدينة المنورة دون إصابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالمدينة أخمدت حريقًا في محل تجاري دون إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني برماح، إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، دون وقوع إصابات بفضل الله.

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