العلماء يكشفون السر.. تعرف على أفضل شهور العام لإنقاص الوزن

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أظهرت دراسة حديثة، أن شهر يناير هو أفضل شهور العام للراغبين في اتباع نظام غذائي.

ووفقًا للدراسة، فإن أولئك الذين بدأوا نظامًا غذائيًا في يناير 2.54 كجم في المتوسط، مقارنة بـ1.61 كجم في الصيف.

ويعزو الخبراء ذلك إلى أن عقلية “البداية الجديدة” المحفزة قد تكون وراء نجاح وجبات العام الجديد.

ومن ناحية أخرى، فإن الإجازة الصيفية قد تجعل من الصعب الالتزام بالعادات الصحية.

ولاحظ باحثو جامعة أكسفورد، بقيادة اختصاصي التغذية الدكتور ديميتريوس كوتوكيديس، أن فقدان الوزن هو أحد أكثر قرارات السنة الجديدة شيوعًا.

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وقام الباحثون بمراقبة 85 ألفًا و514 شخصًا في إنجلترا، تبلغ أعمارهم 65 عامًا في المتوسط، والذين بدأوا برنامج هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا للوقاية من مرض السكري بين يناير 2017 وديسمبر 2018.

وكان المشاركون يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن لم يصابوا بعد بمرض السكري.

وحضروا جلسات وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت حيث تم تشجيعهم على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من التمارين وفقدان الوزن.

نتائج أفضل في يناير

أظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة “أويستي”، أن المجموعة فقدت 2 كجم على مدى ستة أشهر، في المتوسط، ما يعادل 2.3 في المائة من وزن الجسم.

مع ذلك، فإن أولئك الذين بدأوا اتباع نظام غذائي في يناير فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين بدأوا نظامًا صحيًا جديدًا في أي وقت آخر من العام.

وخلص فريق الباحثين إلى أن أولئك الذين بدأوا اتباع نظام غذائي في يناير فقدوا وزنًا يزيد بنسبة 12 إلى 30 في المائة عن أولئك الذين بدأوا في أوقات أخرى من العام.

وكان أغسطس هو الشهر الأقل نجاحًا، يليه يوليو (1.65 كجم)، سبتمبر (1.79 كجم) وديسمبر (1.83 كجم).

ولاحظ الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها كانت قائمة على الملاحظة، لكنهم أخذوا في الحسبان الأشخاص الذين يزداد وزنهم في أشهر الشتاء وأقل في أشهر الصيف.

لكنهم أشاروا إلى أن أخصائيي الحميات قد يكونون الأكثر نجاحًا في يناير بسبب قرارات “بداية جديدة” للعام الجديد، ومحاولات فقدان الوزن على نطاق واسع والتسويق المكثف لبرامج إنقاص الوزن.

ويمكن أن تعزز هذه العوامل الدافع، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة في خطط النظام الغذائي وفقدان المزيد من الوزن.

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دافع أكبر لفقدان الوزن

قال الدكتور كوتوكيديس لصحيفة “التلجراف”: “أفضل فرضية لدينا هي أن الناس لديهم دافع أكبر لفقدان الوزن في يناير، لأنه يُنظر إليه عادةً على أنه” بداية جديدة “ويتخذ الناس قرارات العام الجديد. وهكذا، ينتهي بهم الأمر بحضور المزيد من الجلسات الجماعية (أي أنهم أكثر انخراطًا في البرنامج) وبالتالي يفقدون المزيد من الوزن”.”

ومع ذلك، حذرت جمعية أخصائيي التغذية البريطانية سابقًا من أن عقلية “العام الجديد” يمكن أن تعزز الأنظمة الغذائية القاسية وتضر بالصحة العقلية.

وأشارت إلى أنه يحث الناس على التفكير فيما يجب أن يأكلوه أكثر – مثل الألياف – بدلاً من التركيز على تقييد نظامهم الغذائي.