“الصحة”: ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس للحجاج إلى 2000 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل نحو 2000 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام.

‏وحذرت جميع الحجاج بضرورة الحرص على شرب المياه والسوائل بكميات كبيرة، واستخدام المظلة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

217 سريرًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وأكدت أنه تم تجهيز عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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وخصصت “الصحة”، 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.

1000 مروحة رذاذ للتعامل مع ضربات الشمس

ووفرت الوزارة عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

رسائل توعوية وتثقيفية لضيوف الرحمن

فيما كثفت، من رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة؛ لما لها من آثار سلبية.

الحذر من الوقوف في الانتظار بعد التحلل من الإحرام

وحذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طولية بعد التحلل من ملابس الإحرام.

اختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات

وأكدت أنها تحذر ضيوف الرحمن من التعرض للإجهاد البدني، والتعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.

“الصحة” تنصح بشرب السوائل واصطحاب المظلة

كما دعت الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً، لافتة الانتباه إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.