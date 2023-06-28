العلماء يحددون أفضل سن للإنجاب: الولادة بعده له مضاعفات خطيرة

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حدد علماء من المجر، سن الإنجاب الأكثر أمانًا للمرأة، مشيرين إلى أن الولادة بين سن 23 و 32 تقلل من فرص ولادة الطفل بعيوب خلقية.

أظهرت الأبحاث السابقة أن إنجاب طفل والأم تبلغ من العمر 35 عامًا أو أكثر يمكن أن يزيد من خطر تعرض الأم لمشاكل، بما في ذلك الإجهاض وارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل .

يمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعيوب الخلقية والولادة المبكرة ومشاكل الكروموسومات مثل متلازمة داون .

وبحثت الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد (BJOG) في العيوب الخلقية غير الجينية في أعمار مختلفة للأمهات.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وقام الباحثون بتحليل 31 ألفًا و128 حالة حمل معقدة بسبب اضطرابات النمو غير الجينية. وقارنوا البيانات مع أكثر من 2.8 مليون مولود خلال نفس الثلاثين عامًا.

وأظهرت النتائج أن خطر حدوث مشاكل غير صبغية كان أعلى بنسبة 20% بالنسبة للنساء اللائي يلدن دون سن 22 عامًا و15% أعلى من 32 عامًا، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

اضطرابات الولادة غير الجينية

قال البروفيسور بوجلاركا بيثو من جامعة سيميلويس: “يمكن أن تتطور اضطرابات الولادة غير الجينية في كثير من الأحيان من تعرض الأمهات على المدى الطويل للتأثيرات البيئية”.

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وأضاف: “منذ تأجيل سن الإنجاب في العالم المتقدم إلى أقصى حد، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستجابة بشكل مناسب لهذا الاتجاه.

يمكن أن يلعب بحثنا دورًا مهمًا في إنشاء بروتوكولات حديثة وآمنة للرعاية والفحص أثناء الحمل”.

يتزايد متوسط العمر الذي تختاره النساء إنجاب الأطفال منذ سنوات، مع الحاجة إلى الموازنة بين الوظائف والأمور المالية التي دفعت الكثيرين إلى تأجيل الإنجاب في وقت لاحق من الحياة.

وتُظهر بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط العمر الذي أنجبته الأم في إنجلترا وويلز كان أقل بقليل من 31 عامًا في عام 2021.

وهو أعلى متوسط عمر على الإطلاق. وللمقارنة، كان متوسط العمر 26 عامًا في عام 1973.