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لعيد الأضحى في منطقة جازان، عادات وفعاليات مختلفة، حيث يتمسك الأهالي بعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة أبًا عن جد.

وبقدوم عيد الأضحى، يقوم أهل جازان بإحياء هذه العادات والطقوس في كل عام، حيث يلبس الرجال ثيابهم ويتطيبون بالعود قدوة بالرسول الكريم.

ويذهب السكان إلى المساجد لتأدية صلاة العيد والاستماع إلى خطبة العيد ومن ثم تردبد تكبيرات العيد.

كما يحمل الأطفال سلال الحلوى والتمر لتوزيعها على المصلين ويقومون بتبادل تهاني العيد، وتجتمع العائلة في الصباح لذبح أضحية العيد، ثم توزيعها على مستحقيها وطهي جزء من الأضحية لأهل المنزل.

تحضير طعام فطور كبير لكافة العائلة

وبعد ذبح الأضحية يتم تحضير طعام فطور كبير لكافة العائلة ويجلسون في سفرة واحدة وسط الأجواء المليئة بالفرح واللحظات الجميلة و الضحكات والأحاديث التي تملأ المكان.

التنوع والأصالة في عيد الأضحى

ويرتبط العديد من تلك العادات بالمائدة الجازانية التي تمتاز بالتنوع والأصالة، حيث تقدم وجباتها المتميزة في كل مناسبة، لتكسبها نكهتها الخاصة.

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وصارت بعض المأكولات لا تطبخ إلا في مناسبة معينة، وعلى رأس تلك المناسبات عيد الأضحى المبارك.

المحشوش يتصدر الموائد

واشتهر أهالي جازان في عيد الأضحى المبارك بإعداد أكلة “المحشوش”، وهو أكلة شعبية موسمية يتم فيها فصل اللحم والشحم من العظم كل على حدة، ثم يقطع لقطع صغيرة.

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ويغسل ويترك ليجف ليبدأ الاستعداد لطهيه في المساء، حيث يجتمع في إعدادها أفراد العائلة الواحدة أو تجتمع الجارات معا لصنعها.

كما توارث أهالي منطقة جازان، العديد من العادات والتقاليد في مناسبات الأعياد والتي أصبحت رمزا لها، وعيد الأضحى له طقوسه المختلفة.

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ومن العادات الجازانية اجتماع رجال الحي للفطور الصباحي بعد عودتهم من صلاة العيد، ثم رجوع كل منهم إلى منزله لذبح الأضاحي وتقسيمها حسب المعروف.