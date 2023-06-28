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“كأنه يوم المحشر”.. حجاج يصفون مشاعرهم بعد قضاء ركن الحج الأعظم (فيديو)
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“كأنه يوم المحشر”.. حجاج يصفون مشاعرهم بعد قضاء ركن الحج الأعظم (فيديو)

“كأنه يوم المحشر”.. حجاج يصفون مشاعرهم بعد قضاء ركن الحج الأعظم (فيديو)

“كأنه يوم المحشر”.. حجاج يصفون مشاعرهم بعد قضاء ركن الحج الأعظم (فيديو)
٠٦:٠٧:٥٠ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مشاعر عظيمة تنتاب الحجيج أثناء أداء مناسك الحج، كل منهم يصف شعوره بتلك اللحظة، الكثير منهم يتحدث بلهفة وآخرون لا يتحكمون في أنفسهم ويغلبهم البكاء.

هذا الحاج المغربي مثلاً، يعتبر أن تلك اللحظة من أفضل اللحظات في حياته، يقول إنه يأتي الحج كل عام. وفي كل مرة يجد تطورًا ملموسًا في الخدمات وتقديمها.

إشادة بالجهود 

يستمر الحاج في إشادته بالجهود المبذولة لخدمة الحجاج، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وجميع رجال الشرطة والأمن.

 

أيضا فيديو آخر لحاج من السودان يعبر عن فرحته الشديدة بتأدية مناسك الحج، مشيدًا بالجهود الكبيرة والتطور العظيم في المملكة والذي يحدث كل عام.

 

ومن داخل المشاعر المقدسة، يصف عبد الله الرويس مراسل الإخبارية، مشاعر الحجاج. قائلاً إن العيون كانت تفيض بالدموع على جبل عرفات، حيث لبى الحجاج نداء الحق جل جلاله.

 

مشاعر عظيمة

مشاعر عظيمة عاشها حجاج بيت الله الحرام، فكما يخرج الناس يوم المحشر من قبورهم للحساب، تلك المشاهد الإيمانية تذكرنا بيوم القيامة، فالجميع في مكان واحد يبتهلون إلى الله عز وجل بمشاعر وقلوب صادقة

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“الصحة” تُحذر الحجاج من الوقوف الطويل في الانتظار بعد تحللهم من الإحرام

في وقت سابق، حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام.

اختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات

وأكدت أنها تحذر ضيوف الرحمن من التعرض للإجهاد البدني، والتعرض لأشعة الشمس مباشرة. واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.

“الصحة” تنصح بشرب السوائل واصطحاب المظلة

كما دعت الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً، لافتة الانتباه إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.

111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية

فيما أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بلغ 111,761 حاجًا حتى يوم أمس.

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أخبار السعودية الحج الحجاج السعودية المملكة مشاعر الحجاج

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