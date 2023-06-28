أخبار السعودية.. بيان للديوان الملكي وحارس “قطعة من الجنة” والحجاج يؤدون طواف الإفاضة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في يوم النحر (فيديو)
يودي حجاج بيت الله الحرام، طواف الإفاضة في يوم النحر، الركن الثالث من أركان الحج الأربعة.
خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة
تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين.
يوم العيد.. تسجيل أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج
أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل نحو 1000 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام.
“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)
يوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، يرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا.
شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه
وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.
47 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
الحدائق والمنتزهات تتجمل لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى
استعدت مناطق ومحافظات المملكة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المنتزهات لاستقبال المواطنين.
قبل مغادرة المملكة.. أفضل الهدايا التذكارية التي يمكن للحجاج شراؤها وأماكن البيع بالمدينة
ساعات قليلة وينتهي موسم الحج هذا العام، ويبدأ الحجاج في العودة إلى بلدانهم بعد تأدية الفريضة وتلبية نداء الحق جل جلاله.
صور.. مخالفون لأنظمة العمل يفترشون شوارع سوق الصواريخ بجدة
رصد حساب “منصة المواطن” في موقع “تويتر”، افتراش عمالة مخالفة لأنظمة العمل للشوارع في سوق الصواريخ بجدة، مسببة فوضى وتشوهًا بصريًا واغلاقًا للطريق.
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