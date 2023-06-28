تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

يودي حجاج بيت الله الحرام، طواف الإفاضة في يوم النحر، الركن الثالث من أركان الحج الأربعة.

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين.

أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل نحو 1000 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام.

يوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، يرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا.

وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

استعدت مناطق ومحافظات المملكة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المنتزهات لاستقبال المواطنين.

ساعات قليلة وينتهي موسم الحج هذا العام، ويبدأ الحجاج في العودة إلى بلدانهم بعد تأدية الفريضة وتلبية نداء الحق جل جلاله.

رصد حساب “منصة المواطن” في موقع “تويتر”، افتراش عمالة مخالفة لأنظمة العمل للشوارع في سوق الصواريخ بجدة، مسببة فوضى وتشوهًا بصريًا واغلاقًا للطريق.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. إيداع دعم “سكني” و5 عقوبات لناقلي الحجاج غير النظاميين وتحذير الإجهاد الحراري

أخبار السعودية.. إعفاء عدد من المسؤولين وتوافد الحجاج على منى وبشرى من سكني