“أتباعه 100 ألف”.. قس إفريقي يبكي على جبل النور بعد اعتناقه الإسلام (صورة)

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اعتنق القس إبراهيم ريتشموند، الإسلام، بعد 15 عامًا قضاها في الكنيسة في جنوب إفريقيا، وأصبح اسمه “إبراهيم”.

ومنذ ذلك الحين، اختلف كل شيء في حياته، أصبح لديه هدف وأصبح لديه أمل يعيش من أجله، حوّل الإسلام ظلام حياته الدامس إلى نور مشع.

بداية الحكاية

بدأت الحكاية بصوت جاءه في المنام وأخبره بأن يبلغ أتباعه في الكنيسة بأن يرتدوا اللون الأبيض (لباس المسلمين).

وأضاف: ” في البداية ظننت أنه حلم لكنه تكرر أكثر من يوم حتى أيقنت أنها رؤية وأبلغت أتباعي في الكنيسة وهم قرابة 100 ألف تابع”.

جميعهم اعتنقوا الإسلام

وتابع: “بعد أسبوع جاؤوني يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، الآن آلاف الأصوات يرددون ما أقول.. جميعهم مسلمين”.

التضرع لله

وفوق جبل النور وقف “إبراهيم” متضرعًا إلى الله عز وجل فهي المرة الأولى التي يحج فيها ويؤدي الفريضة كاملة، مشيرًا إلى أنه يشعر بفرحة كبيرة بعد أن هداه الله للإسلام.

وقال مستضيف القس الإفريقي السابق “من هذا الجبل بدأ نور الإسلام لهذا جئت بك إلى هنا”.

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