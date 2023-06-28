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أعلاها مكة والدمام.. المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد
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أعلاها مكة والدمام.. المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد

أعلاها مكة والدمام.. المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد

أعلاها مكة والدمام.. المدن الأعلى حرارة في المملكة أول أيام العيد
٠٥:٣٨:٠٧ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مشعر عرفات سجل أعلى 47 درجة مئوية، بينما سجلت الدمام والأحساء والقيصومة 45 درجة، و44 درجة في منى والمدينة المنورة.

طقس حار على مكة والمشاعر المقدسة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز، طقسًا حارًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عوالق الترابية تؤثر على الرؤية الأفقية

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

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