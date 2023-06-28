حتى يوم غد.. بشرى لركاب قطار الحرمين

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قدم قطار الحرمين، خصمًا على رحلات الركوب يصل إلى 50% وذلك حتى يوم غد الخميس.

ويشمل العرض جميع الرحلات المغادرة من محطة مكة المكرمة الى أي وجهة من وجهات قطار الحرمين السريع.

الحجز في قطار الحرمين

والحجز وإصدار التذاكر متاح لجميع العملاء الراغبين بالسفر، من خلال الموقع الرسمي :http://sar.hhr.sa، أو عبر التطبيق📲:(اضغط هنا).

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ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة في 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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35 قطارًا

يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.

وقد افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني في 25 سبتمبر 2018، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.