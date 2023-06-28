“الصحة” تُحذر الحجاج من الوقوف الطويل في الانتظار بعد تحللهم من الإحرام

تواصل – واس:

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام.

اختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات

وأكدت أنها تحذر ضيوف الرحمن من التعرض للإجهاد البدني، والتعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.

“الصحة” تنصح بشرب السوائل واصطحاب المظلة

كما دعت الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً، لافتة الانتباه إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.

111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية

فيما أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بلغ 111,761 حاجًا حتى يوم أمس.

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وبينت أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 48 عملية قلب مفتوح، و 776 قسطرة قلبية.

إجراء 1446 عملية غسيل كلوي

فيما أجريت 1446 عملية غسيل كلوي، و 55 عملية مناظير، بينما تم دخول 2548 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة.

وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 3573 مستفيدًا.

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يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

32 مستشفى و 140 مركزًا صحيًّا

وبلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا.

761 سريرًا مخصصة للعناية المركزة

فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا.

32 ألف ممارس لخدمة الحجيج

كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.

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كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

190 سيارة إسعاف و16 مركز طوارئ

كما تم توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.