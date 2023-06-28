لا تغادر قبل زيارتها.. أرخص 5 أسوق لشراء الهدايا التذكارية في مكة

تواصل – فريق التحرير:

يفضل الكثير من الحجاج شراء الهدايا التذكارية بعد الانتهاء من حجهم، خاصة أولئك الذين ليس لديهم الوقت الكافي لزيارة المدينة.

وقبل مغادرتهم أراضي المملكة يرغب هؤلاء الحجاج في شراء هدايا لذويهم، ويبدأون في البحث عن أفضل الأسواق في مكة.

وحرصًا منها على توفير الوقت والجهد على قرائها ومتابعيها، رصدت صحيفة “تواصل” أفضل الأسواق في مكة.

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أشهر 5 مناطق تسوق في مكة

1- سوق العزيزية

أقدم سوق مركزي في مكة ويضم محال الملابس الرجالي والنسائي بمختلف الماركات العالمية ومحلات المجوهرات والأحذية، ويناسب أصحاب الدخل المتوسط.

2- سوق العتيبية

– يعد هذا السوق عبارة عن شارع كبير به شارع جانبي يقع على بعد 3 كيلو متر فقط.

– يضم محلات عديدة وأسعاره منخفضة بالمقارنة مع أسعار الأسواق الأخرى.

3- أسواق شارع الحج

يضم هذا السوق محلات متخصصة في بيع السجاد والأثاث المنزلي ويعد ضمن أرخص الأسواق مع ارتفاع جودة منتجاته.

4- أسواق الليل

ومن أبرز مميزات هذه الأسواق ما يلي:

– يقع شمال شرق المسجد الحرام في الجهة المقابلة لبوابات المسعى.

– يضم محلات عطور وطيب وسبح وأحجار كريمة بجانب محلات لعب أطفال ومطاعم لأشهى المأكولات العربية ومحلات بيع هدايا تذكارية.

– تعتبر أسعار هذا السوق في متناول اليد ومنتجاته جودتها طيبة.

5- سوق الستين

يضم محلات ملابس وأحذية ومجوهرات وطعام بأسعار متوسطة.

أسواق المدينة

وتعد “أسواق المدينة المنورة” تحديدًا القبلة الأولى للزائرين والذين يذهبون إليها آملين في أن يجدوا ما يطمحون إليه بأسعار مناسبة.

وترصد صحيفة “تواصل” أشهر السلع في المدينة والتي يمكن للحاج شراء كل ما يحتاج إليه من هدايا تذكارية.

1- الملابس

بالتأكيد، تأتي الملابس في مقدمة اهتمام الحجاج ، ويحرص أكثرهم على شراء ما يحتاج إليه الأهل، والبعض يذهب لشراء الملابس السعودية الشهيرة، التي تشمل العقال والغطرة والجلباب والصندل، بجانب الملابس المختلفة سواء صيفية أو شتوية؛ خاصة في ظل انخفاض أسعار الملابس الشتوية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

2- مستلزمات المُصلي

لن تكون هناك فرصة أفضل من هذه لشراء مستلزمات المُصلي، وفي المدينة تنتشر محلات لبيع مستلزمات المصلي التي تشمل السبحة وسجادة الصلاة وقبعة الصلاة، وتوجد محال بيع المسابح في مكة المكرمة والمدنية وجدة والرياض بالأسواق الشعبية.

3- العطور الشرقية

تضم عدة شركات هي الأبرز في هذه الصناعة منذ عام 1982، وتوفر أيضا المسك الأبيض والأسود وتستخدمه النساء لتعطير جسمها والأقدام وتستمر الرائحة عدة أيام، وتبدأ الأسعار من 15 ريالًا وتصل إلى آلاف الريالات.

4- التمور والمسك

المملكة من أكثر الدول إنتاجًا للتمور بأنواعها وتحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير التمور لما تمتلكه من أنواع متميزة من النخيل. وتبدأ أسعار التمور من 7 ريالات فقط وتصل إلى أكثر من 150 ريال.

أما عن أشهر ثلاثة أنواع من التمور، فهي تمر العجوة وهو لين ذو مذاق حلو. وتمر الصقعي ويتميز باللون الأصفر والأحمر ويمكن إضافة المكسرات له، وأخيرًا تمر السكري ويتميز بلونه الذهبي. ويخفض الكوليسترول في الدم.

5- المجوهرات والإكسسوارات

المدينة، تضم عددًا كبيرًا من محال الذهب التي يحرص المعتمرون والحجاج على شراء هدايا تذكارية منها. خاصة أن أسعار الذهب تكون في الأغلب أرخص من أسعارها مقارنة بدول أخرى.

ومن أشهر أماكن بيع المجوهرات والإكسسوارات أسواق العتيبية وسوق الستين وسوق المنصور وسوق العزيزية وأبراج الساعة وسوق الجموم، ويضم الأخير المشغولات الذهبية رخيصة الثمن.

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