أشهر 6 أكلات مفضلة للمواطنين في عيد الأضحى

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يهل علينا عيد الأضحى بخيراته وبركاته، ولم لا وهو يوم النحر الذي يتقرب فيها المسلمون بذبح أضاحيهم إحياءً لشعائر الله وتطبيقًا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

أشهر 6 أكلات في عيد الأضحى بالمملكة

ويختلف عيد الأضحى في المملكة عن أي بلد آخر، حيث يشتهر المطبخ بأكلاته الدسمة والمميزة، وتهتم العائلات بـ 6 أكلات شعبية.

وتتنوع وجبات العيد من عائلة لأخرى ولا الوجبات فقط على التقليدية، ولمعرفة أهم الآكلات خلال أيام العيد يجرى متابعة هذه الأنواع:

أشهر 6 أكلات في عيد الأضحى بالمملكة:

1- الدبيازة

وتأتي الديبازة على رأس أكلات العيد، وهو من أهم الأطباق الصباحية في عيد الأضحى والذي يعد عقب الانتهاء من صلاة العيد.

ويتم تحضيرها من قمر الدين والسكر والمشمش والتين والزبيب والبهارات المعطرة مثل القرفة والهيل.

2-الجريش

وجبة الجريش، تعتبر أشهر أكلات عيد الأضحى ، وهي عبارة عن القمح الصلب المكسر المسمى اللقيمي المجروش.

ويضاف لها المرق اللحم، الفلفل الأسود، الكمون، البصل ويتم تقديمها في العزائم والولائم الخاصة بعيد الأضحى.

3 – المفطح السعودي، وهو واحد من أشهر الأكلات في المملكة وهو عبارة عن لحم الخروف، ويمكن طهيه على نار متوسطة.

كما يتم وضع كمية كبيرة من الماء والبصل والثوم والفلفل الأخضر وورق الغار والحبهان والقرنفل والقرفة والكزبرة حتى يستوي.

4- المرقوق

ومن أشهر الأكلات المرقوق، وهي عبارة عن الدقيق ويضاف له الماء والملح ويتم عجنه، حتى يتماسك ثم يضاف إليه اللحم المطهو، والخضراوات المختلفة، وتقدم مع الخبز أو الأرز.

5- الحميس

ويعتبر من الوجبات الشهيرة بعيد الأضحى لأنها تتكون من قطع اللحم الضأن بالعظم المطهوة، ويتم تناولها بجانب الأرز.

6- الكبسة

فيما تُعد الكبسة هي الأكلة الأشهر في المملكة في كل مناطق المملكة والتي تعتمدها الكثير من الأسر في عيد الأضحى.