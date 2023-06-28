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شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام سيارات في تنزانيا.. وردة فعل السائقين
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شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام سيارات في تنزانيا.. وردة فعل السائقين

شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام سيارات في تنزانيا.. وردة فعل السائقين

شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام سيارات في تنزانيا.. وردة فعل السائقين
٠٤:٣٦:٣٦ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو افتراش مجموعة من الأسود لطريق في تنزانيا ما أدى لتعطل حركة السير.

ويظهر الفيديو وجود عدد من المركبات التي تقف منتظرة تحرك الأسود الثلاثة، في الوقت الذي تسترخي فيه الحيوانات على الأرض.

ولم يستطع أحد السائقين التدخل وإبعاد الأسود خوفًا من التعرض لبطشهم، لذا ظلت حركة السيرة متعطلة لبعض الوقت.

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الدب يسبح في مياه الخليج

في وقت سابق، فوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع بدُبٍّ أسود يسبح في مياه الخليج، قبل أن ينصرف وسط صراخ وآهات المصطافين.

وشاهد العديد من المصطافين الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا.

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ذهول المصطافين

والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.

بينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبًا في الولاية، وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.

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