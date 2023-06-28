الحدائق والمنتزهات تتجمل لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى

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استعدت مناطق ومحافظات المملكة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المنتزهات لاستقبال المواطنين.

واستعدت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ سعيًا لخدمة الأهالي والزوار والمنتزهين، ولإضفاء مظاهر البهجة والسرور في نفوسهم .

وشملت الاستعدادات، تركيب اللوحات والمجسمات الجمالية وعقود الزينة في الميادين والمنتزهات والطرقات، وذلك بعد تكثيف أعمال الصيانة والنظافة وغسل ساحات المساجد وتطهيرها استعداداً لصلاة العيد .

وتضمنت خطة الأمانة الشاملة لإجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام، تهيئة الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وكذلك المرافق العامة والساحات البلدية.

بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الأمانة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان في ثاني وثالث أيام العيد تحت شعار “عيدنا فرحة”.

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تهيئة وتطوير الحدائق والمنتزهات بالجوف

وهيأت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها المنتزهات والحدائق؛ لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى.

ونفذت خلال الفترة الماضية حزمة من أعمال الصيانة والتحسين الدورية، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية وزيادة المسطحات الخضراء وغرس الأشجار والأزهار.

وأنهت خلال العام الحالي 2023 زراعة أكثر من مليون زهرة بالحدائق والمنتزهات والشوارع والميادين، كما تمت تهيئة 985 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء.

وكثفت الأمانة أعمال النظافة العامة بالمنتزهات والحدائق، وصيانة المسطحات الخضراء والألعاب ووحدات الإنارة ودورات المياه، وتهيئة اللوحات الترحيبية والزينة، لتوفير الأجواء للأهالي والمنتزهين والزوار للاستمتاع بأوقاتهم .

حدائق تبوك تتأهب لعيد الأضحى

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنها أعدت خطة شاملة خلال إجازة عيد الأضحى، شملت تهيئة الحدائق والمنتزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، كذلك المرافق العامة والساحات، واستكمال أعمال غرس مليون زهرة في الشوارع والميادين. وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة.

كما ستقوم الأمانة بتنفيذ خطط عمل للنظافة من خلال توزيع 2200 عامل نظافة، وآليات ومعدات للنظافة مخصصة لأعمال الكنس والالتقاط وتفريغ الحاويات.

كذلك تكثيف الأعمال على مصليات الأعياد والأسواق العامة والحدائق والمنتزهات والميادين العامة على مدار 24 ساعة.

أجواء احتفالية في الطائف

أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة.

وتشغيل تكبيرات العيد في الحدائق والمتنزهات ورفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات الرياضة.

وشرعت الأمانة بمتابعة من الأمين المهندس ناصر الرحيلي في تركيب أكثر من 1000 علم في جميع أنحاء المدينة.

وتم تركيب أكثر من 400 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وتزيين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

حدائق ومنتزهات نجران تستقبل الزوار

هيأت أمانة منطقة نجران الحدائق والمتنزهات الطبيعية، لاستقبال الزوار والمتنزهين لقضاء أوقات من الترفيه والرياضة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجهزت أمانة المنطقة 54 حديقة عامة بين الأحياء تحوي 82.006 آلاف من الأشجار، و5012 ألف عمود إنارة، و223 مضلة، و 180 لعبة أطفال.

كما جهزت 106 أجهزة لياقة، و 25 ملعباً، و24 نافورة.

وهيأت 3 متنزهات طبيعية بالمنطقة، و 5 ساحات بلدية، و15 ممشى رياضياً ضمن مساحات من المسطحات الخضراء تقدر بـ 148953 مليون متر مربع، لاستقبال الزوار من داخل وخارج المنطقة.

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وفيما يلي قائمة بأهم المتنزهات في مناطق ومحافظات المملكة:

حديقة الملك عبدالله بالرياض

منتزه الملك عبد الله الذي افتتح أمام الجمهور في عام 2013، هو من أهم معالم الرياض الترفيهية، يتميز بتصميم مبتكر بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، ويتميز بمناظر طبيعية خضراء ومسطحات مائية رائعة الجمال، ويعد واجهة سياحية لأهالي المنطقة وللزائرين إلى المدينة.

حديقة حيوانات الرياض

تحتضن الحديقة عدد من الحيوانات وجموعة مختلفة من الطيور، سوف تبتهج عند رؤيتها والتعرّف أكثر على البيئة التي تعيش فيها مثل هذه المخلوقات، وتضم مزرعة الأطفال، حيث سيلتقون ببعض الحيوانات الأليفة التي سينجذبون لرؤيتها.

حديقة الغدير بجدة

تتميَّز بالمسطحات الخضراء والهدوء، بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال تمكنهم من قضاء أجمل الأوقات مع أهاليهم وأمتعها، كما تمتاز بوجود مضمار صغير للمشي.

منتزه الملك فهد بالدمام

يعتبر منتزه الملك فهد بالدمام من أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة الشرقية وأكثرها جذباً للزوار، يقع على طريق الدمام الظهران السريع. وتضم حديقة العائلات التي تحتوي على بحيرة على شكل دائرتين وترتبط بممر مائي ويعلوها ثلاثة جسور محاطة بأرضيات من البلاط المتداخل. تغطي المسطحات الخضراء مناطق شاسعة من المنتزه.

منتزه التلال بالمدينة

منتزه التلال المدينة المنورة افتتح أمام الزوّار وللعائلات على وجه الخصوص، كونها مصنفة ضمن افضل اماكن سياحية بالمنطقة للعائلات، لتُصبح ملجأً يأتون إليه للابتعاد عن ضوضاء الحياة وللتمتّع بأوقات من التأمُّل والراحة.

حديقة الزيتون بحائل

تقع حديقة الزيتون على طريق الملك عبد العزيز في المنتزه الغربي، وسميت بحديقة الزيتون لأنها تحتوي على مساحات خضراء محاطة بأشجار الزيتون. ويمكن الاستمتاع بوقتٍ عائلي رائع تبعًا لوجود أماكن ومساحات آمنة ومخصصة للعب الأطفال، بجانب وجود أكشاك لتناول وجبات خفيفة وممشى لممارسة رياضة المشي.

حديقة الملك خالد في بريدة

تعتبر واحدة من أكبر منتزهات القصيم، وتستقبل العائلات، وهي مليئة بالمساحات الخضراء الشاسعة وملاعب الأطفال، وتقام فيها الكثير من الاحتفالات والمناسبات في الأعياد الدينية والوطنية. كما يوجد فيها برج مياه بريدة الشهير بتصميمه الفريد والذي يضفي شكلاً جميلاً على الحديقة.

القرية التراثية بجازان

من أهم الأماكن السياحية في جازان، وتعد القرية من أشهر المعالم الحضارية في المدينة، وحصلت على جائزة أفضل موقع للجذب السياحي على مستوى المملكة. ويوجد بها عدد كبير من المتاحف والراغبين في عرض الأعمال للزائرين.

منتزه أبو خيال في أبها

منتزه أبو خيال أحد أهم المقاصد السياحية في أبها، وهو من أجمل المنتزهات، نظرًا لموقعه الفريد يرسم للزائر لوحة طبيعية نادرة الوجود، لما يحويه من تنوع في النباتات والأشجار الوارفة. تم تصميم المنزه ليكون ممشى رائعًا، وبه أيضًا مساحات للجلوس، وقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة.

حديقة الملك فهد في خميس مشيط

تعتبر واحدة من أكثر المنتزهات الكبيرة التي توجد في خميس مشيط، وهي الأكثر شعبية من بين غيرها من الأماكن الأخرى، وتتميز بأنها ذات مساحات كبيرة ورائعة من الخضرة والأشجار الرائعة والمزهرة وهي التي تصل لـ50 هكتار، وهذا ما يجعلها من أكثر الأشياء التي يتم زيارتها بشكل دائم.