مقتل مراهق يشعل فرنسا.. إصابة 24 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا وبيان رئاسي عاجل

تواصل – وكالات:

اجتاحت مظاهرات عارمة شوارع العاصمة وباريس ومدن فرنسي أخرى، احتجاجًا على مقتل مراهق على يد الشرطة أثناء تفتيش مروري صباح أمس الثلاثاء.

وحسب “العربية”، فإن شابًا في منطقة نانتير تعرض لرصاصة بعد أن رفض الامتثال لـ الأوامر الشرطية الموجهة إليه.

ماكرون يعرب عن تأثره لمقتل مراهق

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تأثره لمقتل مراهق بأيدي الشرطة الفرنسية وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الفرنسية.

بيان عاجل من قصر الإليزيه

وجاء التصريح المنقول عن الإليزيه بعد اندلاع اضطرابات في فرنسا عقب مقتل عامل توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة..

الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى إعلان تشديد الأمن في أنحاء باريس ومدن كبرى أخرى، ودعت إلى الهدوء.

إصابة 25 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا

وكشف وزير الداخلية الفرنسي، عن إصابة 25 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي العاصمة باريس.

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وأكد أن ما لا يقل عن 31 شخصًا اعتقلوا وأصيب 25 شرطيًا وأضرمت النار في 40 سيارة في الاضطرابات الليلية.

احتجاز ضابط الشرطة المشتبه به

وقال مكتب المدعي العام في نانتير إن ضابط الشرطة المشتبه في إطلاقه النار عليه احتجز ويواجه اتهامات بالقتل الخطأ.

مبابي غاضب من شرطة فرنسا بعد مقتل الشاب نائل

فيما أعرب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن غضبه الشديد من شرطة فرنسا بعد مقتل شاب بسبب طلق ناري.

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ودعا عمدة مدينة نانتير الفرنسية، للهدوء بعد أحداث غير مقبولة شهدتها المدينة الليلة الماضية، سنحقق العدالة لنائل وعائلته بالمظاهرات السلمية وعبر المحكمة.

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في الوقت نفسه، قررت محكمة مدينة نانتير الفرنسية، تمديد احتجاز الشرطي الذي أطلق النار على شاب يبلغ 17 عامًا أثناء فحص مروري أمس.