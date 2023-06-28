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عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
٠٣:٣٥:٠٢ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 11 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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