عاجل.. الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
تواصل – واس:
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 11 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
اقرأ أيضًا:
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود