الثالثة خلال شهر.. الأردن يُعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية هي الثالثة خلال الشهر الجاري.

إسقاط ثالث طائرة خلال شهر واحد

وقبل أسبوع أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الجيش الأردني أسقط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة قادمة من سوريا.

محاولة اجتياز طائرة مسيّرة الحدود

وكشف مسؤول في القيادة العامة للقوات أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

إسقاط طائرة تحمل قطع أسلحة متعددة

وأضاف أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

بيان ناري من الجيش الأردني

وأكد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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