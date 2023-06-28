تواصل – فريق التحرير:

ساعات قليلة وينتهي موسم الحج هذا العام، ويبدأ الحجاج في العودة إلى بلدانهم بعد تأدية الفريضة وتلبية نداء الحق جل جلاله.

الكثير من الحجاج يبحثون عن هدايا تذكارية لأهلهم، والذين ينتظرون منهم تذكارًا بشأن تلك الأيام التي ربما لا تتكرر في العمر إلى مرة واحدة.

وتعد “أسواق المدينة المنورة” تحديدًا القبلة الأولى للزائرين والذين يذهبون إليها آملين في أن يجدوا ما يطمحون إليه بأسعار مناسبة.

هذا الوقت هو وقت رواج كبير لأسواق المدينة والتجار فيها والذين يستقبلون أعدادًا كبيرة من الزائرين ويبيعون لهم السلع.

وترصد صحيفة “تواصل” أشهر السلع في المدينة والتي يمكن للحاج شراء كل ما يحتاج إليه من هدايا تذكارية.

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1- الملابس

بالتأكيد، تأتي الملابس في مقدمة اهتمام الحجاج ، ويحرص أكثرهم على شراء ما يحتاج إليه الأهل، والبعض يذهب لشراء الملابس السعودية الشهيرة، التي تشمل العقال والغطرة والجلباب والصندل، بجانب الملابس المختلفة سواء صيفية أو شتوية؛ خاصة في ظل انخفاض أسعار الملابس الشتوية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

2- مستلزمات المُصلي

لن تكون هناك فرصة أفضل من هذه لشراء مستلزمات المُصلي، وفي المدينة تنتشر محلات لبيع مستلزمات المصلي التي تشمل السبحة وسجادة الصلاة وقبعة الصلاة، وتوجد محال بيع المسابح في مكة المكرمة والمدنية وجدة والرياض بالأسواق الشعبية.

3- العطور الشرقية

تضم عدة شركات هي الأبرز في هذه الصناعة منذ عام 1982، وتوفر أيضا المسك الأبيض والأسود وتستخدمه النساء لتعطير جسمها والأقدام وتستمر الرائحة عدة أيام، وتبدأ الأسعار من 15 ريالًا وتصل إلى آلاف الريالات.

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4- التمور والمسك

المملكة من أكثر الدول إنتاجًا للتمور بأنواعها وتحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير التمور لما تمتلكه من أنواع متميزة من النخيل. وتبدأ أسعار التمور من 7 ريالات فقط وتصل إلى أكثر من 150 ريال.

أما عن أشهر ثلاثة أنواع من التمور، فهي تمر العجوة وهو لين ذو مذاق حلو. وتمر الصقعي ويتميز باللون الأصفر والأحمر ويمكن إضافة المكسرات له، وأخيرًا تمر السكري ويتميز بلونه الذهبي. ويخفض الكوليسترول في الدم.

5- المجوهرات والإكسسوارات

المدينة، تضم عددًا كبيرًا من محال الذهب التي يحرص المعتمرون والحجاج على شراء هدايا تذكارية منها. خاصة أن أسعار الذهب تكون في الأغلب أرخص من أسعارها مقارنة بدول أخرى.

ومن أشهر أماكن بيع المجوهرات والإكسسوارات أسواق العتيبية وسوق الستين وسوق المنصور وسوق العزيزية وأبراج الساعة وسوق الجموم، ويضم الأخير المشغولات الذهبية رخيصة الثمن.

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