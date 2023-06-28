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شاهد.. لحظة سقوط “عجل مكبل” من سطح عمارة سكنية

شاهد.. لحظة سقوط “عجل مكبل” من سطح عمارة سكنية

شاهد.. لحظة سقوط “عجل مكبل” من سطح عمارة سكنية
٠٣:٢٠:٥٣ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو عن لحظة سقوط “عجل مكبل” من أعلى عمارة سكنية في مصر.

ويظهر الفيديو العجل وهو معلق فوق سطح العمارة قبل أن يسقط على الأرض دون أن يحرك ساكنا.

وأسرع عدد من الأشخاص نحو العجل في محاولة لمعرفة حالته، لكنه – فيما يبدو – كان قد نفق.

وتساءل مغردون عن أصحابه وكيف تركوه يسقط بهذه الطريقة، فضلا عن صعوده فوق سطح العمارة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

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في سياق متصل، وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.

الإمساك بالثور

في الوقت نفسه، تجمع حشد من الأشخاص في محاولة للإمساك بالثور الذي هرب مسرعًا دون أن يتمكن أحد من ملاحقته.

وفيما يبدو أن الثور كان يتم تجهيزه للذبح لكنه استطاع الهروب وبدأ في مهاجمة كل من يقف أمامه بوحشية.

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