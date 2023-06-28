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“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)
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“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)

“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)

“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)
٠٣:٠٦:٣٨ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، يرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا.

وهو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويُشرع لمن طاف بالبيت أن يبتدئ بتقبيل الحجر الأسود إذا أمكنه ذلك، لفِعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.

والحجر الأسود جاء به ملك من السماء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : “نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم”، رواه الترمذي وحسنه.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذى الحجر الأسود في طوافه أشار إليه أو استلمه بمحجنه، وقبَّل المحجن (وهو عصا محنية الرأس).

الحجر الأسود

ويتسابق قاصدو البيتى الحرام أثناء الطواف على تقبيل الحجر الأسود، وهي العملية التي يتولى تنظيمها أحد أفراد الأمن المكلفين، ويدعى بدر العاطفي، الذي يقول إن مهمته حماية الحجر الأسود في الكعبة.

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وأضاف العاطفي في تقرير مصور للفضائية “السعودية”: “أعظم شيء في حياتي أن أكون مؤتمنًا على حماية الحجر الأسود، الذي يتمنى مليار مسلم أن يكون موجودًا ويقبل الحجر، ويلمس الكعبة وأكون أنا المؤتمن، والمخلص على الحجر الأسود وأساعد الآخرين على التقبيل. هذا شيء جدًا عظيم”.

وشدد العاطفي على أن “مهمة الحجر الأسود مهمة أساسية، تنظيميًا وأمنيًا، ولابد من يعمل في الكعبة قبلة المسلمين، أن تستشعر ذلك، وتكون مخلص النية لأداء هذه المهمة”.

وكشف عن كيفية وصوله إلى الحجر الأسود في مهمته اليومية، قائلاً: “في اتجاهي للحجر، أتحرك من صحن المطاف، أخترق الحشود بأريحية وطمأنينة لتصل إلى جوار الكعبة، وبعض الحجاج يفسحون المجال أمامي للوصول إلى الحجر وهم سعداء بذلك”.

وأوضح أن “وقت الذرة هو وقت مواسم العمرة والحج”، مضيفًا: “أقوم بالتواصل مع زملاء آخرين في الكعبة، من أجل المتابعة وقك الكتلة لمساعدة الآخرين على الخروج من الحجر”.

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موقف مؤثر

وروى العاطفي موقفًا أثر فيه، وهو لأحد الطائفين وكان مبتور القدمين، ولم يكن يستطيع الوصول إلى الحجر بسهولة، “لكننا ساعدناه قدر المستطاع على تقبيل الحجر، أثناء خروجه من الحجر كانت دمعته جدًا غالية، ودعاءه لايوصف”.

ومن خلال تعامله اليومي وعلى مدار الساعة، استطاع العاطفي أن يكتسب اللغات من خلال التعامل مع الطائفين والزوار من كل اللغات، بالإضافة لأخذ دورات في لغات متعددة”.

وأشار إلى أنه لايوجد تعب يذكر في أداء هذه المهمة المنوطة به، لافتًا إلى أن مجرد خدمة الزائر أو المعتمر في الوصول إلى الحجر وتقبيله، والدعاء فهذا يكفي.

 

الكلمات الدلالية:
الحجر الأسود الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المسجد الحرام بدر العاطفي

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