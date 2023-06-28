تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يوضح حكم تصوير الأضحية عند الذبح

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في تسجيل نادر لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، أوضح الحكم الشرعي في تصوير الأضحية عند الذبح.

لا يجوز أن يصور الإنسان الأضحية

وأكد أنه لا يجوز أن يصور الإنسان الأضحية عند ذبحها، للذكرى، لأن التصوير للذكرى حرام في كل حال، سواء رسمًا باليد أو بالآلة الفوتوغرافية.

اقتناء الصور للذكرى أمر محرم

وأضاف أن اقتناء الصور أمر محرم، على أي حال كان إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل استخراج صورًا للرخصة وما أشبه ذلك.

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وبين أن هناك أشياء لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها، حيث تكون الضرورة هي من دعت لهذا الأمر، فهو معذور فيها لقوله تعالى:” ما جعل الله عليكم في الدين من حرج”.

على من عنده صور لذكرى أن يحرقها

وشدد على أنه من الواجب على كل من عنده صور لذكرى أن يتلفها ويتخلص منها، وإلا فإنه آثم، لاسيما ما يفعله بعض الناس، من احتفاظ بصورة الوالد والعم والخال ليتذكرونها، مؤكدًا أن ذلك محرم شرعًا.

وأشار إلى أن الاحتفاظ بصور الأموات للذكرى يؤدي إلى تعلق القلب بالميت، الأمر الذي قد يدخل صاحبه في خلل بالعقيدة، ولابد لمن عنده صور للذكرى أن يحرقها.