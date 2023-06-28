بعد فحص “خفافيش”.. علماء بريطانيون يكتشفون مفاجأة بشأن “كورونا”

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كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “نيتشر” العلمية أن علماء بريطانيين عثروا على 9 فيروسات كورونا في خفافيش بالمملكة المتحدة.

وأشارت الدراسات المختبرية إلى أن بعض الفيروسات المكتشفة حديثًا تشترك في السمات الرئيسة لـ “سارس-كوف-2″، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

التهديدات الوبائية

وقال عالم الوراثة التطوري في “إمبريال كوليدج لندن” الذي قاد الدراسة الجديدة، فينسينت سافولاينن، إن العلماء ركزوا سابقًا على الصين وجنوب شرق آسيا للبحث عن التهديدات الوبائية المحتملة.

وأظهرت النتائج أن أحد الفيروسات الموجودة في خفاش الحذوة الصغير، يحتوي على بروتين شائك قادر على إصابة الخلايا البشرية عن طريق الارتباط ببروتين يسمى”ACE2″.

ولم يلتصق الفيروس بقوة في الخلايا البشرية مثل ما فعل فيروس كورونا المستجد..

حيث يحتاج لمستويات عالية من بروتين “ACE2″، ما يجعل من غير المحتمل أن يصيب الناس وينتشر بسهولة.

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الاستخبارات الأمريكية تكشف معلومات جديدة عن مصدر كورونا

في وقت سابق، كشف تقرير مسرب من الاستخبارات الأمريكية، أن هناك احتمالات جديدة تتحدث عن المنشأ الأول لفيروس كورونا، والمتسبب في انتشاره عالميًا.

المعروف أن مدينة ووهان الصينية كانت المحطة الأولى للفيروس، الذي انطلق منها إلى كل دول العالم.

وكان المصدر المعلن للفيروس، انتقاله من الحيوانات البرية إلى الإنسان.

التقرير الذي تم كشف السرية عنه مؤخرًا، يتحدث عن أكثر من احتمال لانتقال الفيروس:

الأول ـ أنه انتقل من خلال ثلاثة علماء كانوا يعملون في ووهان، في عام 2019، وقد أصيبوا بالفيروس دون معرفة مصدر الإصابة.

إصابة العلماء بالفيروس في المعمل

الأخطر في التقرير الذي نشره موقع “العين” الإخباري، أنه يتبنى احتمال أن العلماء الثلاثة أصيبوا بالفيروس، أثناء تجاربهم المعدلة جينيًا، أي أنهم كانوا سببًا في وجود الفيروس وانتشاره.

والاحتمال الثاني ـ يتحدث عن انتقال الفيروس من أحد الحيوانات البرية إلى العلماء الثلاثة.

وهو السيناريو الأول الذي خرج من الصين، والمعترف به حتى الآن.

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