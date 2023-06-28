لسلامة صحتك.. شروط ذبح الأضاحي والحجز في المسالخ النظامية

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نصح مختصون بذبح الأضاحي في المسالخ النظامية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تخضع لإشراف الأطباء البيطريين، لمنع انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

وأكد الطبيب البيطري ممدوح الزاهر، من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف، أن هناك أمراضًا عديدة مشتركة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشددًا على ضرورة اللجوء للمسالخ النظامية التي يشرف عليها الأطباء البيطريون التابعون لوزارة الزراعة.

وأوضح، أن الإشراف على الذبيحة يبدأ منذ دخولها للمسلخ وحتى الخروج منه، مشيرًا إلى أن الإشراف على الذبيحة والكشف عليها يكون قبل وبعد الذبح.

وتابع: “في بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك كشفنا على أكثر من 150 ذبيحة، ولا يزال المستفيدون يتوافدون على المسلخ لذبح كل منهم أضحيته وذبيحته”.

الكشف على الأضحية

وأوضح الطبيب البيطري، حسين الحداد، من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطيف، أن عملية الكشف على الحيوان تكون دقيقة.

وبين أنه قبل الذبح يكون الكشف على الحيوان من الجانب الظاهري عبر الجسم والبنية والشعر والعيون وغيره، وبعد الذبح يكون الكشف على جسم الذبيحة والأضحية من الخارج فيجب أن يكون الجسم طبيعيًا ويخلو من الألوان والكدمات وتجمع الدماء، وفقًا لصحيفة “اليوم”.

وأضاف الحداد: يأتي بعد ذلك الكشف على الأعضاء الداخلية للذبيحة مثل الغدد اللمفاوية والكبد والقلب والأعضاء الداخلية والتأكد من خلوها من أي أمراض، ومن ثم يأتي دور فسح الذبيحة للاستهلاك الآدمي ويكون ذلك لضمان سلامتها من الأمراض وجودة لحمها.

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خطوات حجز موعد ذبح الأضحية

-الدخول إلى موقع الأضحية الإلكتروني (اضغط هنا)

– الضغط على أيقونة حجز موعد الموجودة في الصفحة الرئيسة.

-كتابة عدد الأضاحي المراد ذبحها، مع تحديد الموعد المناسب للذبح، والمسلخ الأقرب للمضحي مقدم الطلب لإتمام الذبح.

-الضغط على تبويب استعراض المواعيد المتاحة والاطلاع على قائمة تتضمن مواعيد الذبح المتاح حجزها، لتحديد الموعد المناسب لذبح الأضحية.

-يقوم النظام بعرض ملخص طلب الحجز ويتضمن البيانات التالية: موعد تسليم الأضحية للمذبح، موعد تسليم الأضحية بعد نحرها.

-قراءة كافة الشروط والأحكام، ومن ثم النقر على زر تأكيد الحجز.

-قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: الاسم بالكامل، رقم الهوية في حالة المواطنين، رقم الإقامة للمقيمين، رقم الجوال، جهة العمل، مع ضرورة تحديد المنطقة السكنية بالتفصيل بحيث يتضمن المدينة والحي والشارع ورقم المنزل.

-إدراج رقم التحقق في مكانه بدقة لإتمام عملية الحجز وتحديد الموعد، أخيرًا قم بالانتقال إلى خطوة الدفع الإلكتروني لتأكيد حجز الموعد.

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شروط حجز موعد ذبح الأضحية

يشترط وصول صاحب الأضحية إلى المسلخ قبل الموعد المحدد للذبح بساعة واحدة على الأقل.

-تسمح الإدارة بدخول صاحب الأضحية فقط بدون مرافقين لتجنب الازدحام والتكدس، وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الشروط الفنية والصحية داخل المسلخ.

-التأكد من سلامة الأضاحي صحيًا والالتزام بطريقة الذبح الشرعية، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية التي أقرتها الجهات المشرفة على الذبح.

-توفير التهوية الجيدة للأضاحي داخل السيارة، وتجنب الحرارة المرتفعة لتفادي الكثير من المشاكل.

-الحد الأقصى المسموح به للفرد الواحد هو 8 أضاحي في السيارة الواحدة.

رابط حجز موعد ذبح الأضاحي

-يتم حجز موعد ذبح الأضاحي عبر بوابة نما الإلكترونية لخدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة (اضغط هنا).

-قم باتباع خطوات حجز موعد ذبح الأضحية السابق توضيحها للاستفادة من خدمات المسالخ الرسمية.