الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في يوم النحر (فيديو)
“بدر العاطفي”.. يتحدث لأول مرة عن حراسته “حجرًا من الجنة” (فيديو)
تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يوضح حكم تصوير الأضحية عند الذبح
بعد فحص “خفافيش”.. علماء بريطانيون يكتشفون مفاجأة بشأن “كورونا”
شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه
لسلامة صحتك.. شروط ذبح الأضاحي والحجز في المسالخ النظامية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه

شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه

شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه
٠٢:١٧:١٦ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.

الإمساك بالثور

في الوقت نفسه، تجمع حشد من الأشخاص في محاولة للإمساك بالثور الذي هرب مسرعًا دون أن يتمكن أحد من ملاحقته.

وفيما يبدو أن الثور كان يتم تجهيزه للذبح لكنه استطاع الهروب وبدأ في مهاجمة كل من يقف أمامه بوحشية.

اقرأ أيضًا:

قفزة مرعبة لثور هائج وفزع بين الجماهير.. (فيديو متداول)

في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمع حشد من الناس أثناء هروب ثور هائج.

حالة من الفزع

وسادت حالة من الفزع بين الحشود، الذين فروا أمام هياج الثور المنطلق بسرعة نحوهم، كما أظهر الفيديو المتداول.

وقفز الثور الهائج المنطلق بسرعته، في منطقة خالية، وسط تهليل من الحضور، ويبدو أن الفيديو جرى التقاطه من إحدى المدن الإسبانية التي تشتهر بمصارعة الثيران

اقرأ أيضًا:

يفوق الأسود والأفاعي.. حيوان يقتل مليون شخص سنويًا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السعودية المملكة ثور ثور في الرياض ثور هائج

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. مدرسة أهلية تطلب ألف ريال من الطالبات لتنظيم حفل تخرج بحضور «مطربة»

الرياض.. مدرسة أهلية تطلب ألف ريال من الطالبات لتنظيم حفل تخرج بحضور «مطربة»

٠٦:٢٤ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
توضيح مهم من أمانة جدة عن شجرة «الدفلى» السامة بالواجهة البحرية

توضيح مهم من أمانة جدة عن شجرة «الدفلى» السامة بالواجهة البحرية

٠٩:٤٤ ص، الخميس، ٢٨ فبراير ٢٠١٩
«التجارة» تصادر ملابس نسائية تحمل رسومات خادشة بالرياض

«التجارة» تصادر ملابس نسائية تحمل رسومات خادشة بالرياض

٠١:١٥ ص، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
بالأرقام.. هكذا استعدت شؤون الحرمين لـ«صلاة الاستسقاء» في المسجد الحرام

بالأرقام.. هكذا استعدت شؤون الحرمين لـ«صلاة الاستسقاء» في المسجد الحرام

٠٧:٤٥ م، الأحد، ١٢ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *