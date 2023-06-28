شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.

الإمساك بالثور

في الوقت نفسه، تجمع حشد من الأشخاص في محاولة للإمساك بالثور الذي هرب مسرعًا دون أن يتمكن أحد من ملاحقته.

وفيما يبدو أن الثور كان يتم تجهيزه للذبح لكنه استطاع الهروب وبدأ في مهاجمة كل من يقف أمامه بوحشية.

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في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمع حشد من الناس أثناء هروب ثور هائج.

حالة من الفزع

وسادت حالة من الفزع بين الحشود، الذين فروا أمام هياج الثور المنطلق بسرعة نحوهم، كما أظهر الفيديو المتداول.

وقفز الثور الهائج المنطلق بسرعته، في منطقة خالية، وسط تهليل من الحضور، ويبدو أن الفيديو جرى التقاطه من إحدى المدن الإسبانية التي تشتهر بمصارعة الثيران

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