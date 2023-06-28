خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة

تواصل – واس:

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين.

4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن ذلك يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

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وأكد أن تكفل خادم الحرمين الشريفين، لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه، امتدادًا لعطائه السخي، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين.

وبين أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم.

1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين

كما ضم 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين المشاركين في عاصفة الحزم، و 1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية.

المملكة استضافت 280 حاجًا من سوريا

وأشار إلى أن المملكة استضافت 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.