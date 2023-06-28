الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يوضح حكم تصوير الأضحية عند الذبح
بعد فحص “خفافيش”.. علماء بريطانيون يكتشفون مفاجأة بشأن “كورونا”
شاهد.. “ثور هائج” يهاجم المارة في أحد شوارع الرياض بعد هروبه
لسلامة صحتك.. شروط ذبح الأضاحي والحجز في المسالخ النظامية
خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة
في أول أيام العيد.. طقس حار على مكة والمشاعر المقدسة ورياح بـ 7 مناطق

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجًا وحاجة
٠٢:٠١:٥٧ م، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين.

4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن ذلك يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الحجاج يجمعون الحصى من مزدلفة استعدادًا لرمي جمرة العقبة

وأكد أن تكفل خادم الحرمين الشريفين، لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه، امتدادًا لعطائه السخي، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين.

وبين أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم.

1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين

 كما ضم 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين المشاركين في عاصفة الحزم، و 1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية.

المملكة استضافت 280 حاجًا من سوريا

وأشار إلى أن المملكة استضافت 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج الحج والعمرة الملك سلمان خادم الحرمين ضيوف الرحمن مكة موسم الحج نفقات الهدي

مواد ذات صلة

المزيد
توضح مهم من “التأمينات” حول إضافة مدة اشتراك

توضح مهم من “التأمينات” حول إضافة مدة اشتراك

١٠:٠٧ ص، الأحد، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

٠١:٥٧ ص، الخميس، ٠٥ أبريل ٢٠١٨
قبل الشراء.. أحدث طرق غش المعمول في العيد وكيفية اكتشافها

قبل الشراء.. أحدث طرق غش المعمول في العيد وكيفية اكتشافها

٠٤:٠٢ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
القوات المسلحة تقتل 7 انقلابيين وتُدمّر مدفع هاون قبالة الحدود

القوات المسلحة تقتل 7 انقلابيين وتُدمّر مدفع هاون قبالة الحدود

٠٩:٢٩ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *