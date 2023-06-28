في أول أيام العيد.. طقس حار على مكة والمشاعر المقدسة ورياح بـ 7 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عوالق الترابية تؤثر على الرؤية الأفقية

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

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كما تهب على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.