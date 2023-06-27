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في يوم النحر.. حالة الطقس المتوقعة على جسر الجمرات والمسجد الحرام
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في يوم النحر.. حالة الطقس المتوقعة على جسر الجمرات والمسجد الحرام

في يوم النحر.. حالة الطقس المتوقعة على جسر الجمرات والمسجد الحرام

في يوم النحر.. حالة الطقس المتوقعة على جسر الجمرات والمسجد الحرام
٠١:٢١:١٨ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة على جسر الجمرات والمسجد الحرام في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المشاعر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مكة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة المتوقعة على المسجد الحرام

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة على المسجد الحرام، 45 درجة مئوية، كما يتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى 33 درجة مئوية.

وأضاف أن نسبة الرطوبة في المسجد الحرام، 35%، وأن أهم الظواهر الجوية رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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درجات الحرارة المتوقعة على جسر الجمرات

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على جسر الجمرات، 45 درجة مئوية، كما يتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى 33 درجة مئوية.

وأضاف أن نسبة الرطوبة في المسجد الحرام، 35%، وأن أهم الظواهر الجوية رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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الحالة تشمل محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث

وأضاف أن الحالة تشمل محافظات، “جدة ورابغ والقنفذة والليث” والأجزاء الساحلية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا – بمشيئة الله تعالى – وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

إطلاق المرحلة الثانية من خطة الحج المعنية بالطرق

يأتي هذا في وقت أطلق فيه المركز، المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام.

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المسجد الحرام المشاعر المقدسة جسر الجمرات حالة الطقس عيد الأضحى مكة يوم النحر

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