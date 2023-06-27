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تهيئة المسجد النبوي لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة عيد الأضحى
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تهيئة المسجد النبوي لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة عيد الأضحى

تهيئة المسجد النبوي لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة عيد الأضحى

تهيئة المسجد النبوي لاستقبال جموع المصلين خلال صلاة عيد الأضحى
٠١:١٨:٣٨ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، والزائرين الذين يأتون للزيارة والصلاة فيه خلال أيام العيد.

وأوضحت أن الخدمات التي تم تهيئتها في المسجد النبوي، شملت فرش السجاد، وسقيا زمزم.

وتنفيذ برامج التعقيم والتطهير التي تستمر على مدار الساعة.

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خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

كما تم تنظيم الحشود، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.

تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة

وبينت الوكالة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق “نسك”.

ويكون الدخول للروضة للرجال والنساء من حملة التصاريح من ساحة باب 37.

وتكون الفترة الأولى للرجال من الساعة 12:30 صباحًا إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء.

فيما تكون الفترة الأولى للنساء من الساعة 5:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً إلى الساعة 12 صباحًا.

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تنظيم أعمال الحشود في الممرات

وتعمل الوكالة على تنظيم أعمال الحشود في الممرات والمساحات بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة، وتسھیل الوصول لأروقة المسجد وعموم الحركة في الساحات.

وتوفر الوكالة مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة الشريفة.

والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما، وذلك لتمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة وتذليل العقبات لهم.

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توزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد

وتقوم الوكالة بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين.

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