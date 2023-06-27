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توضيح #عاجل وجديد من “سكني” حول أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين
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توضيح #عاجل وجديد من “سكني” حول أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

توضيح #عاجل وجديد من “سكني” حول أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

توضيح #عاجل وجديد من “سكني” حول أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين
٠٢:٠٤:٠٠ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” عن أسباب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين.

وتفاعل البرنامج مع سؤال أحد المغردين قال فيه:  “حتى الآن ما نزل لي الدعم ممكن أعرف السبب”.

وأضاف البرنامج: “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين.

وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية”.

في وقت سابق، أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023.

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دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.

‏‎وبيّن أن الصندوق اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألف، هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي.

مؤكدًا أن القنوات الإلكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية.

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