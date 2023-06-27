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وصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
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وصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة

وصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة

وصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
٠١:٠٥:٤٣ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد مراسل فضائية “الإخبارية” بوصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة.

وأدى ضيوف الرحمن، في وقت سابق، صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم. كما قام الحجاج بالتقاط الجمرات، تمهيدًا لرميها اليوم.

ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعقب رمي جمرة العقبة من على جسر الجمرات، سيبدأ قرابة مليوني حاج في المشاعر المقدسة التحلل من إحرامهم.

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جسر الجمرات

ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر مِنى وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة وبطول 950 مترًا وعرض 80 مترًا.

وصُمم على أن تكون أساساته قادرة على تحمل 12 طابقًا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.

ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترًا.

وزوُّدت منطقة الجمرات بالمظلات العلوية ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وعدد من السلالم المتحركة، وكاميرات للمتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج.

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جسر الجمرات حجاج بيت الله الحرام مشعر مزدلفة مناسك الحج

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