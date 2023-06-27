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التجارة: توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية للحجاج
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التجارة: توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية للحجاج

التجارة: توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية للحجاج

التجارة: توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية للحجاج
١٢:٥٩:٣٧ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن توفير أكثر من 73 مليون سلعة غذائية لضيوف الرحمن في مشعري عرفة ومزدلفة في يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة 1444هـ.

وأشارت إلى أنها صرحت لـ 700 شاحنة نقل ترددي تحمل أكثر من 40 مليونًا و300 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 14 مليونًا و 300 ألف رغيف مخبوزات.

الوجبات الجاهزة 

وأضافت: كما تم التصريح لأكثر من 867 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليونًا و200 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

وتواصل الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية.

تفويج الحجاج

يأتي ذلك ضمن خطتها لمواكبة تفويج الحجاج إلى منى صباح عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

كما تتابع سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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الكلمات الدلالية:
التجارة الحجاج الخدمات السلع السلع التموينية المملكة

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