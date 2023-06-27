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“الخثلان”: إلقاء بعض أجزاء الأضحية في القمامة يعرضكم لهذا الأمر
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“الخثلان”: إلقاء بعض أجزاء الأضحية في القمامة يعرضكم لهذا الأمر

“الخثلان”: إلقاء بعض أجزاء الأضحية في القمامة يعرضكم لهذا الأمر

“الخثلان”: إلقاء بعض أجزاء الأضحية في القمامة يعرضكم لهذا الأمر
١٢:٣٥:٣٩ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، من يلقي بعض أجزاء الأضحية في القمامة من خطورة الوقوع في معصية الله.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الذي يلقون أجزاء من الأضحية في القمامة، مخطئون، وهذا يعتبر من عدم احترام النعمة.

لا يصح رمي أجزاء من الأضحية في القمامة

وأضاف أن من يلقي بعض أجزاء الأضحية في القمامة، يقدم على فعل امتهان للنعمة، وربما يدخل هذا في شر ومعصية، وأن المطلوب هو الاستفادة من جميع أجزاء الأضحية.

يمكن التصدق بأجزاء الأضحية للفقراء

وبين الخثلان، أنه يمكن للمضحي أن يأخذ الأضحية لأهل بيته، وبقية الأجزاء يتصدق بها على فقراء المسلمين، فهناك من الناس من يقبل بهذه الأجزاء إذا تم تنظيفها.

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وأشار إلى أنه يمكن للمضحي أن يرسل الأجزاء التي لا يحتاجها من الأضحية للجمعيات والمراكز الخيرية، مؤكدًا أن رميها في القمامة خطأ وأنه ينكر على كل من يفعل ذلك الأمر.

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