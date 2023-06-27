“الصحة العالمية”: 36 مليون أوروبي يعانون من كوفيد طويل الأمد

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قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح أن يكون نحو 36 مليون شخص في أوروبا أصيبوا بفيروس كوفيد طويل الأمد منذ تفشي الوباء العالمي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانز هيرني كلوج، اليوم الثلاثاء، أنه – استنادًا إلى معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن في سياتل – فإن 1 من كل 30 في أوروبا ربما يعاني من أعراض كوفيد طويلة الأمد، والتي وصفها بأنها “حالة معقدة ما زلنا نعرف القليل عنها”.

وتابع كلوج: “هذا واحد من كل 30 من الذين ربما لا يزالون يجدون صعوبة في العودة إلى الحياة الطبيعية. واحد من كل 30 يمكن أن يعاني في صمت، ويتخلف عن الركب بينما ينتقل الآخرون من كوفيد – 19”.

صعوبات في فهم الحالة

واستدرك: “إننا نستمع إلى المكالمات الواردة من مرضى كوفيد منذ فترة طويلة ومجموعات الدعم، ونعمل على رفع مستوى الوعي بالمحنة، ولكن من الواضح أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لفهمها”.

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وخفضت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ميسوري عدد حالات كوفيد طويلة الأمد المعروفة إلى سبع حالات، بما فيها ضربات القلب السريعة، وتساقط الشعر، والتعب، وألم الصدر، وضيق التنفس، وآلام المفاصل، والسمنة.

وقال كلوج إن فيروس كورونا طويل الأمد “لا يزال نقطة عمياء صارخة في علمنا، والتي يجب سدها بشكل عاجل”، مشددًا على أن الحالة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وحذر من أنه “بدون تطوير التشخيص الشامل وأشكال العلاج، لن يتعافى المجتمع حقًا من الجائحة. نحن نشجع على إجراء المزيد من الأبحاث ونحث أولئك المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد”.

ونصح كلوج بأن إستراتيجيات الرعاية الصحية يجب أن تركز على الوقاية ويجب أن “تضمن توفير رعاية كافية للمرضى”.

وتابع: “يجب أن تكون الأولوية لتطعيم الفئات الضعيفة من السكان، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية، ونقص المناعة”.

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استمرار وفيات كوفيد

كما حذر كلوج من أن وفيات كوفيد -19 لا تزال مستمرة.

وقال: “ما يقرب من 1000 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19 تستمر في الحدوث في جميع أنحاء الإقليم كل أسبوع ، وهذا أقل من الواقع بسبب انخفاض عدد البلدان التي تبلغ منظمة الصحة العالمية عن وفيات كوفيد – 19 بانتظام”.

يشار إلى أن “كوفيد طويل الأمد” هو المصطلح المستخدم لوصف الأعراض التي تستمر بعد المرحلة الحادة من المرض، والتي تستمر أربعة أسابيع، أو التي تظهر مرة أخرى بعد ذلك.